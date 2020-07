CIP perplexa com novo “obstáculo” no acesso ao ‘lay-off’

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) mostrou-se esta sexta-feira perplexa e preocupada face a um novo “obstáculo” no acesso pelas empresas ao regime de ‘lay-off’ do Código do Trabalho.

“A CIP expressou hoje ao Governo a sua perplexidade, preocupação e deceção por ter sido introduzido, de forma inesperada, mais um sério obstáculo no acesso das empresas ao mecanismo do ‘lay-off'”, indicou, em comunicado, a confederação.

Na quinta-feira, entrou em vigor a impossibilidade de as empresas que acedam ao incentivo extraordinário à normalização da atividade poderem recorrer ao regime de ‘lay-off’, previsto no Código do Trabalho, por até oito meses.

Para a CIP, este novo impedimento “acentua negativamente, em termos drásticos”, a gestão de recursos humanos para assegurar a sobrevivência das empresas, evitando despedimentos.

A confederação notou ainda que esta alteração surgiu de forma inesperada, “frustrando” as expectativas das empresas.

“A CIP não pode deixar de repudiar esta forma de atuação e responsabiliza o Governo pelos efeitos e impacto que poderá ter nas empresas e, consequentemente, no emprego”, concluiu.

Fundada em 1974, a CIP representa mais de 150 mil empresas, que empregam mais de 1,8 milhões de trabalhadores.