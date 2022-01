CIP: Quatro em cada dez empresas melhoraram vendas no fim de 2021

O inquérito CIP, publicado a cada dois meses em parceria com o Marketing Future Cast Lab do ISCTE, ouviu desta vez 423 empresas, cerca de metade das quais do ramo industrial (Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP) © Robert ATANASOVSKI/AFP

Apesar de algumas medidas restritivas da atividade económica impostas em dezembro devido à atual vaga de pandemia com a variante ómicron, a maior parte das empresas dá conta de uma subida das vendas no último trimestre do ano face ao volume de negócios do mesmo período em pré-pandemia, em 2019, indicam os resultados do último inquérito "Sinais Vitais" da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), realizado no inicio deste mês.

De acordo com os dados apresentados, 40% das empresas reportam melhoria das vendas no último trimestre de 2021 por comparação com dois anos antes, dando conta de uma subida média na ordem dos 26%.

Outras 34% mantiveram atividade abaixo da que tinham no período pré-pandemia, com uma quebra média na faturação de 32%, havendo ainda 26% que reportam níveis de negócio iguais aos registados no trimestre final de 2019.

O inquérito CIP, publicado a cada dois meses em parceria com o Marketing Future Cast Lab do ISCTE, ouviu desta vez 423 empresas, cerca de metade das quais do ramo industrial, seguindo-se outros serviços e comércio entre as atividades mais representadas. A maioria dos negócios inquiridos, 74%, são micro e pequenas empresas.

As previsões de vendas para o atual trimestre surgem também melhoradas, com 43% a anteciparem um desempenho melhor do que o do primeiro trimestre de 2020 (a expetativa média é de um ganho de 23%).

Outros 34% dos inquiridos esperam equiparar o nível de negócios de dois anos antes, enquanto 23% anteveem ainda ficar aquém (em média, 29% abaixo da faturação do pré-pandemia).

As expetativas melhoradas são sobretudo mais visíveis entre as médias e grandes empresas, que antecipam crescimentos de 68% e 50% no negócio, sendo que entre as microempresas se observa maior pessimismo. Há ainda 31% dos mais pequenos negócios do país à espera de ficar aquém do que realizava antes de pandemia, que comparam com 27% que já esperam melhorias.

A CIP reconhece um quadro de maior otimismo nesta fase, que também se reflete nas intenções de recrutamento e de investimento para este arranque de ano.

Quanto a mão de obra, o estudo aponta que praticamente um quarto dos negócios, 24%, pretende aumentar as equipas (em novembro, apenas 12% queriam contratar mais). Estas empresas antecipam subidas médias de 12% no pessoal. Há ainda 69% que pretendem manter o número de trabalhadores registado no início do ano. Apenas 7% pensam em afastar trabalhadores (em média, planeando cortes de 21%).

Já as intenções de investimento mantêm-se praticamente inalteradas face ao trimestre anterior. Há 30% das empresas preparadas para aumentar investimento em 2022 face àquele que realizavam em 2019, e as expetativas são de um reforço médio em 35% nos valores de aposta.

Outras 49% preveem um nível de investimento igual ao que realizavam em 2019, e 21% admitem diminuí-lo (em média, 49%).



Mais uma vez, são as grandes e médias empresas aquelas que apresentam as melhores perspetivas. Nas grandes empresas há 39% de intenções de reforço do investimento e nas médias 35%.