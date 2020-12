Circulação ferroviãria normalizada na Linha do Norte

© Pixabay

A circulação na Linha do Norte, que esteve interrompida devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, na terça-feira, entre Oiã e Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, já se encontra normalizada, revelou esta terça-feira a Infraestruturas de Portugal.

"Após a conclusão dos trabalhos de reparação da via, foram repostas ao início desta manhã as condições de circulação na Linha do Norte", informou a Infraestruturas de Portugal (IP), em comunicado.

Por volta das 14h40 de terça-feira, um comboio de mercadorias da Medway seguia no sentido descendente (Porto-Lisboa) quando ao quilómetro 258 um dos vagões descarrilou. O maquinista apercebeu-se da situação poucos quilómetros depois e imobilizou o comboio no quilómetro 254.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da Medway confirma a situação e indica que estão a ser apuradas as causas deste incidente, do qual apenas resultaram danos materiais.