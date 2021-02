Circulação ferroviária suspensa entre Cascais e São Pedro do Estoril

Monte Estoril, uma das estações da Linha de Cascais. © Arquivo/Global Imagens

Está suspensa a circulação ferroviária entre Cascais e São Pedro do Estoril. A queda de uma árvore sobre a catenária no Estoril levou à interrupção das viagens deste troço da Linha de Cascais desde as 12h45 deste sábado.

"A circulação de comboios encontra-se suspensa entre São Pedro do Estoril e Cascais, devido a desarmes motivados por queda de uma árvore sobre as duas vias", refere a Infraestruturas de Portugal (IP), gestora da rede ferroviária nacional.

Uma equipa de manutenção da IP encontra-se no local a reparar a situação, não havendo ainda qualquer hora prevista para o regresso da circulação de comboios entre São Pedro do Estoril e a estação terminal da Linha de Cascais.

Até ficar tudo reparado, a circulação de comboios fica condicionada ao troço Cais do Sodré - São Pedro do Estoril.

A passagem da depressão Karim tem causado várias perturbações na circulação de comboios neste sábado. A chuva forte e as rajadas de vento já levaram a quedas de árvores noutras linhas.

No Minho, chegou a ser interrompida a ligação entre Caminha e Viana do Castelo. Na Linha do Douro, houve perturbações no troço entre Marco de Canaveses e Aregos.