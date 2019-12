Circulação na linha do Douro interrompida depois de comboio embater numa pedra

O comboio regional 4104, da linha do Douro, embateu este domingo, pelas 18h40, em pedras que se encontravam na via. Por causa disso, o bogie (rodado) da frente acabou por sair da linha, interrompendo nesse momento a marcha, segundo informação divulgada pela Infraestruturas de Portugal ao Dinheiro Vivo.

Não há feridos a registar, tendo sido acionada a composição de emergência da CP para carrilar o comboio na linha.

A circulação na linha do Douro está interrompida entre as estações de Ermida e Aregos. Não há previsão, para já, em relação à reabertura deste troço.

O comboio 4104 partiu às 18h08 da estação da Régua e tinha como destino a estação de Marco de Canaveses.

A linha do Douro tem sido das mais afetadas pelas depressões Elsa e Fabien, tendo sido interrompida pelo segundo dia consecutivo. No sábado, a circulação esteve suspensa por várias horas entre Vila Meã e Livração por causa da queda de um eucalipto.

Este acidente, assinalou a mesma fonte, é semelhante ao que ocorreu na noite de sexta-feira na Beira Alta. Nessa noite, descarrilou um comboio Intercidades na zona de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, depois de a locomotiva ter embatido numa pedra, o que fez descarrilar o bogie.

A esta hora, além da linha do Douro, a circulação ferroviária está suspensa no Ramal de Alfarelos, que permite a ligação entre as estações de Coimbra e da Figueira da Foz.