Circular e sustentável. Assim se faz cada vez mais o setor dos curtumes

O artesão José Machado a trabalhar o couro para a sua marca, Machado Shoes. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Com um volume de negócios gerado a rondar os 410 milhões de euros, a indústria dos curtumes é em Portugal um dos melhores exemplos do que ditam as vozes europeias como mote da transformação em curso, que pretende tornar a economia o mais eficiente possível, com o menor gasto energético e correspondente pegada carbónica reduzida. E com desperdício zero. Objetivos que a indústria dos curtumes e o cluster do couro há muito prosseguem.

Ao Dinheiro Vivo, Nuno Carvalho explica como esta indústria está à frente do seu tempo, materializando-se como um bom exemplo da economia circular. E a que processos recorre para garantir que os cerca de 120 milhões de euros de exportações do setor são um êxito de sustentabilidade.

"O processo produtivo é segmentado, e em cada fase do mesmo, é realizado o reaproveitamento dos resíduos e dos subprodutos, avançando para a fase seguinte apenas a matéria-prima que será aproveitada para o produto final", elenca o presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes (APIC). E dá exemplos concretos: "O couro, antes de curtido, tem a possibilidade de ser aproveitado por inteiro, já que aquilo que não será transformado em pele acaba por ser utilizado para fabricar gelatina para consumo humano. Então, o processo produtivo está estruturado de forma que se consiga fazer esse aproveitamento e a matéria que segue para a fase seguinte será apenas a que deve seguir, não sendo desperdiçadas matérias subsidiárias (produtos químicos, entre outras) ou tão pouco utilizadas em matéria-prima que não será transformada em pele acabada."

A metodologia descrita por Nuno Carvalho aplica-se em todas as fases do processo industrial de curtumes, tornando o setor num exemplo de boas práticas, que vem de há muito. "A nossa indústria foi pioneira. No final da década de 70, foi a primeira a aplicar o princípio do pagador, constituindo em conjunto com o Estado e o município o Sistema de Alcanena, que inclui uma Estação de Tratamento de Águas Residuais e redes de coletores de esgotos industriais, uma unidade de reciclagem de crómio e aterros de lamas e de resíduos sólidos." Processos complementados com inovação para reduzir o consumo de água no fabrico e quase eliminar solventes e químicos

Peles, couros, peles com pelo e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefactos semelhantes; obras de tripa são os grupos em que se juntam os produtos de pele, que praticamente duplicaram exportações, em Portugal, na última década. Foram vendidos à boleia de artigos tão diversos como os sapatos portugueses ou os interiores de carros, roupa e carteiras, entre outros que têm na origem uma das mais cotadas matérias-primas do mundo. E que têm em Portugal uma referência, já que as peles portuguesas produzidas em 131 empresas, metade delas industriais, estão no top da qualidade mundial.

Empregando atualmente cerca de 3500 pessoas, entre a indústria de curtumes e o cluster do couro, quando é a sustentabilidade que está no centro da conversa "a indústria de curtumes é como a pescada: "antes de o ser, já o era!", brinca o presidente da APIC. E traduz: "Esta indústria tem a vantagem de ser iminentemente sustentável. Desde logo porque parte de uma matéria-prima renovável, que é o couro. E desde que se continuem a criar animais para o consumo de carne continuará a haver couro para transformar em pele acabada", lembra, destacando que esta indústria acaba por ser uma forma de aproveitar o que seria desperdício na indústria da carne como matéria-prima de grande valor em áreas de negócio complementares.

Esta vertente tem ainda mais fatores positivos, explica o representante. "Esta é uma grande vantagem em relação aos sintéticos, que têm a sua origem no petróleo e por isso não são de origem renovável" e são ambientalmente muito menos eficientes.

"Para além desta circunstância estrutural, a indústria de curtumes tem vindo a trabalhar para tornar todo o processo de curtumes inócuo, com medidas de gestão e reaproveitamento de subprodutos e também de tratamento dos efluentes líquidos resultantes do processo", sublinha o representante do setor. E que valor tem o setor investido nesse trabalho? "Na última década, entre investimentos individuais e coletivos, a nossa estimativa é de que se tenha investido um total aproximado de cerca de 10 milhões de euros, exclusivamente na área ambiental", declara Nuno Carvalho.

Um movimento que se prevê que continue ainda mais pujante daqui em diante: "Apenas considerando os próximos dois anos, a estimativa de investimento deste setor é de mais cerca de 5 milhões de euros."