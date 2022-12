Clan. Multipessoal lança a primeira solução de emprego totalmente digital

© DR

Nasceu para facilitar a vida a quem se candidata a um emprego e orgulha-se de funcionar apenas online. O Clan é a primeira solução de emprego totalmente digital e foi lançado, em setembro, pela empresa de recursos humanos Multipessoal.

Ao DV, o diretor de Marketing e Comunicação da Multipessoal e Fundador do Clan, explicou que com esta ferramenta é agora possível acompanhar todos os passos da jornada dos profissionais, de uma forma inovadora, acessível, cómoda e ágil.

O Clan funciona de forma simples, afirma Eduardo Marques Lopes. "Tudo acontece a partir de clan.pt, onde os candidatos devem começar por se registar de forma extremamente simples e rápida, em apenas três passos". Depois têm acesso a uma área pessoal reservada e personalizada, onde podem gerir o seu perfil, aceder a ofertas de emprego sugeridas com base nas suas preferências e acompanhar o estado das suas candidaturas.

O diretor de Marketing da Multipessoal esclarece que os passos inerentes à fase de contratação decorrem, depois, pela mesma via: a entrega e validação de todos os documentos, a assinatura de contrato e o processo de onboarding acontecem de forma totalmente online, sem necessidade de deslocações e eliminando grande parte da burocracia (e do papel) que normalmente estão envolvidos nesta fase.

Também as entrevistas decorrem online, uma vez que o Clan tem ferramentas disponíveis para a sua realização. "No entanto - e porque o objetivo é termos uma resposta adequada para todos os que nos procuram - em alguns casos, podem ser realizadas entrevistas presenciais, pelo que também estamos preparados para essa opção", frisa Eduardo Marques Lopes.

E apesar da visão geral do mercado ser de falta de candidatos - opinião partilhada pela Multipessoal - a verdade é que até ao final do mês passado quase 200 mil pessoas tinham já acedido ao Clan, o que se traduziu em mais de 13 mil novos membros.

Perante estes números o lançamento desta ferramenta acabou por acontecer numa altura ideal. "A pandemia veio demonstrar que esta aposta era acertada, acelerando o processo de transformação e trazendo novos desafios para as empresas", declara Eduardo Marques Lopes, adiantando que a Multipessoal já iniciou o seu processo de transformação digital com a "consciência de que o futuro traria, inevitavelmente, a necessidade de transitar cada vez mais para este meio". Por este motivo, o "Clan surge como um passo natural nesta estratégia, consolidando todo o trabalho desenvolvido até aqui pela Multipessoal numa solução única e inovadora e que tira partido da tecnologia".

E que ajuda a agilizar todo um processo de candidatura a um emprego. O que para aquele responsável é fundamental, uma vez que o mercado de trabalho está "extremamente dinâmico". "O excesso de burocracia, processos demasiado complexos e demorados, e a falta de transparência e feedback ao longo dos mesmos têm sido identificados como elementos que causam frustração e que, em muitos casos, acabam por dificultar ou mesmo inviabilizar oportunidades de encontrar um bom match", afirma.

Por todos estes motivos é mandatório que o setor dos recursos se reinvente. Como declara o diretor de Marketing da Multipessoal, é necessário que os gestores de empresas encontrem forma de fazer evoluir a forma como trabalham, que se saibam adaptar a novas necessidades e às expectativas dos consumidores. Sem isso "dificilmente vamos conseguir imprimir a agilidade necessária para subsistir no mercado" ressalva.

"No nosso setor, tanto vemos empresas desesperadas por candidatos, como candidatos sedentos por encontrar um emprego ideal para as suas competências e ambições", diz. E alerta os seus homólogos: "Enquanto intermediários nesta relação, temos a missão de quebrar barreiras, de facilitar o encontro entre empresas e candidatos, e de assim conseguir criar valor para todos".

E remete para o surgimento do Clan. "Ao arriscar, ao não ter medo de fazer diferente, ao inovar, demos um salto de gigante: uma empresa com 29 anos de experiência e que surgiu no tempo dos "classificados", lançou uma solução nativa digital", lembra. E garante que com este mindset, a empresa quer ligar as pessoas ao emprego mas também inspirá-las a querer sempre mais e melhor.