Clan procura mais de 300 pessoas para a indústria de transformação do tomate

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo 29 Maio, 2023 • 13:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Clan - a plataforma de emprego digital da Multipessoal - quer contratar 300 pessoas para as zonas de Castanheira do Ribatejo e Marateca, que queiram trabalhar nos meses de verão, na indústria de transformação do tomate.

A empresa explica, em comunicado que procura candidatos de todas as gerações, que tenham disponibilidade para trabalhar desde o fim do mês de julho até outubro.

As mais de 300 vagas correspondem a funções de Operadores de Produção, Operadores de Armazém, Operadores de Classificação, Operadores de Controlo de Qualidade, Analistas de Qualidade e Assistentes Administrativos e os candidatos escolhidos vão trabalhar para a Italagro e a FIT, empresas do Grupo HIT, especialista na transformação do tomate. A intenção destas contratações é dar resposta às necessidades sazonais da indústria.

De acordo com o Clan, o Grupo HIT vai assegurar o transporte gratuito de todos os colaboradores em laboração contínua, a partir de várias zonas do Montijo, Águas de Moura e Setúbal, e também desde a paragem Continente Modelo, na EN10 Alverca, até Castanheira do Ribatejo.

As candidaturas podem ser realizadas online ou nos espaços de atendimento da Multipessoal em Alverca e ainda na fábrica da Italagro, na Castanheira do Ribatejo