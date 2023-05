Claranet inaugura sede no Hub Criativo do Beato após investimento de seis milhões

Dinheiro Vivo 16 Maio, 2023 • 18:37 Partilhar este artigo Facebook

A Claranet, empresa fornecedora de soluções tecnológicas, inaugurou esta terça-feira um novo escritório em Lisboa, no Hub Criativo do Beato, que passará também a ser a sede da marca em Portugal, num investimento que ronda os seis milhões de euros.

O evento de inauguração contou com a presença do embaixador britânico em Portugal, Christopher Sainty, e do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, além de vários clientes e parceiros.

A propósito da inauguração, o managing director da Claranet reitera o "enome privilégio de poder disfrutar de um espaço de trabalho inserido num importante polo de inovação, criatividade e empreendedorismo". António Miguel Ferreira sublinha, ainda, que dificilmente a empresa poderia ter encontrado outro local para empresas criativas e tecnológicas e "integrado num dos projetos de requalificação mais interessantes de Lisboa".

O novo escritório nasce de um projeto de reabilitação do edíficio anteriormente conhecido por "Armazém das Grilas" - onde chegou a funcionar os armazéns de forragens da antiga Manutenção Militar -, que possui uma área superior a 4000 metros quadrados (m2) e que foi agora transformado num espaço de trabalho inovador, híbrido, voltado para a sustentabilidade, para a eficiência energética, a produtividade e o bem-estar dos colaboradores.

O edíficio tem capacidade para servir cerca de 500 pessoas em simultâneo, dos cerca de 1000 trabalhadores da Claranet em Portugal, que podem operar a partir de zonas de trabalho fixas ou em espaços partilhados. As zonas de cowork foram pensadas, sobretudo, para os coloaboradores em regime híbrido ou em permanente mobilidade, proporcionando-lhes ainda acesso a salas de reunião, de formação e a diversas zonas de lazer.

Sobre o investimento de cerca de seis milhões de euros, António Miguel Ferreira refere que o projeto, que durou cerca de 18 meses a ficar pronto, "representa uma nova etapa na vida da Claranet e de todos os seus colaboradores". O managing director da empresa acrescenta, ainda, que a empresa tem vindo a reinventar-se desde a sua génese, acreditando que o novo espaço só trará "mais inspiração para continuar a inovar e a apoiar a digitalização dos clientes".

Simultaneamente, a Claranet transferiu o seu centro de logística para um novo espaço no Lezíria Park, localizado em Forte da Casa, junto ao Parque Ribeirinho do Estuário do Tejo e próximo da nova sede.

Em Portugal a empresa possui ainda um escritório no Porto, dois data centers - um na invicta e outro em Lisboa -, e um centro de competências no campus do Instituto Politécnico de Viseu.