Claranet lança novos serviços para a área da produtividade

A empresa fornecedora de soluções de cloud, alojamento, redes, segurança e workplace em modelo “as a service” (como um serviço), lançou novas ferramentas para as empresas, que permitem gerir de forma diferente os recursos e potencial dos colaboradores.

A empresa fala inclusive num “uso mais inteligente do potencial dos colaboradores e da tecnologia disponível nas organizações, garantindo aumentos importantes de produtividade e elevada rentabilização dos custos operacionais.”

Explicando que pretende reforçar o programa de “transformação digital contínua” com este lançamento, a empresa disponibiliza uma aplicação conjunta com diversas soluções tecnológicas, baseadas em dispositivos, plataformas de colaboração e ainda aplicações com foco na segurança.

Uma das vertentes principais dos novos serviços tem como base o modelo de gestão da mudança mais adotado a nível mundial – o ADKAR Model, da Prosci – e ainda outra vertente, assente em ferramentas de produtividade Workplace cloud.

António Maia, responsável pela área de workplace design & adoption director da Claranet, refere que “o índice de digital dexterity está a crescer e, consequentemente, as pessoas estão a ficar mais proficientes na utilização de tecnologia, procurando formas de otimizar as suas tarefas”.

Citado em comunicado, o responsável da Claranet Portugal explica ainda que os processos estiveram focados nas pessoas e, por essa razão, “a potenciação do capital humano tinha que ganhar maior preponderância nesta oferta.”