Claranet notifica Autoridade da Concorrência de controlo sobre Bizdirect

António Miguel Ferreira, responsável pela operação da Claranet em Portugal, Espanha e América Latina.

O controlo exclusivo da Claranet Portugal sobre a tecnológica Digitmarket - Sistemas de Informação, mais conhecida como "Bizdirect", que comprou à Sonaecom, foi notificada à Autoridade da Concorrência (AdC), segundo aviso publicado.

A compra deste controlo exclusivo, notificada no primeiro dia do mês à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foi notificada terça-feira à AdC, revela o aviso publicado na página de internet do regulador.

A Bizdirect é uma empresa tecnológica especializada na comercialização de soluções de TI na área de consultoria, na gestão de contratos corporativos de licenciamento e na integração de soluções de fabricantes, como a Microsoft.

A Claranet, ativa em Portugal no setor das tecnologias de informação (TI), fornece serviços de gestão e alojamento de sistemas críticos, cibersegurança, soluções tecnológicas e de 'software'.

A operação de concentração envolve um encaixe de 12 milhões, segundo comunicado à CMVM, e foi concretizada pela subsidiária Sonae Investment Management -- Software and Technology (Sonae IM) e restantes acionistas que chegaram a acordo com a Claranet Portugal para alienar à Claranet a totalidade do capital social e direitos de voto da Digitmarket.

O grupo, naquele comunicado, estima "que a transação resulte num encaixe de aproximadamente 12 milhões de euros e num impacto positivo nos resultados consolidados da Sonaecom, de cerca de cinco milhões de euros", mas ressalva, no entanto, que "estes montantes poderão variar em função da data efetiva da transação e respetivo desempenho financeiro da Bizdirect até esse momento".