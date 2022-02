Claranet: "Temos que eliminar o papel da Administração Pública"

António Miguel Ferreira, responsável pela operação da Claranet em Portugal, Espanha e América Latina. © Claranet Portugal

Dois anos depois da pandemia "ainda chega papel para assinarmos e rubricarmos nos cantinhos", critica António Miguel Ferreira.

Questionado enquanto gestor -- e tendo em conta que o futuro Governo irá tomar posse em breve -- sobre que medidas considera serem necessárias para o setor, no âmbito da digitalização, aponta perentoriamente a eliminação do papel.

"Ainda continuamos a trabalhar muito com papel desnecessariamente, as assinaturas digitais ainda têm de evoluir", salienta, acrescentando que "a obrigatoriedade de o Estado contratar através de assinatura digital é uma medida que", enquanto gestor, "seria muitíssimo importante" e não só no momento da contratação.

Se a assinatura for digital, "obrigatoriamente todo o processo na sequência, desde o concurso à contratação, depois à execução dos próprios serviços, tenderá a ser também digital", aponta.

"Temos que eliminar o papel da Administração Pública e ainda falta um caminho a percorrer", insiste, dando o exemplo do Brasil, onde consegue "lidar com a Administração Pública por meios exclusivamente digitais".

Em Portugal, "o Simplex deu um grande avanço, partimos na frente e agora parece que ficámos estagnados e eu não consigo lidar com a Administração Pública só por meios exclusivamente digitais", lamenta.

António Miguel Ferreira recorda que na passada terça-feira foi divulgado "que a Comissão Europeia se preparava para investigar a utilização da 'cloud' [nuvem] nos serviços públicos, em geral na Europa, para garantir que os dados estão protegidos, que se está a cumprir o RGPD [Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados]" e a legislação em vigor.

O Comité Europeu para a Proteção de Dados (CEPD) anunciou em 15 de fevereiro o início de uma ação coordenada de supervisão, que envolve 22 autoridades de proteção do Espaço Económico Europeu (EEE), incluindo a Autoridade Europeia de Proteção de Dados (AEPD), "as quais nos próximos meses vão investigar como as entidades públicas estão a usar os serviços baseados em 'cloud'", de acordo com informação da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

Aliás, a CNPD "participa na primeira ação coordenada de supervisão" do CEPD para investigar a utilização de serviços baseados na computação em nuvem ('cloud') pelo setor público.

"Acho muito bem, creio que isto nunca terá sido feito a uma escala grande, mas o Estado [português] ainda usa muito pouco a 'cloud'", salienta.

"Ainda se consome muito IT no Estado em Portugal, o Estado é uma espécie de uma âncora e ainda não está muito na 'cloud'", lamenta.