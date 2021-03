Cláudia Azevedo: "Leilão do 5G não faz sentido nenhum"

Cláudia Azevedo, CEO do Grupo SONAE © Amin Chaar / Global Imagens

O leilão de 5G, que está em curso em Portugal, "não faz sentido nenhum", defende a presidente executiva da Sonae. Para Cláudia Azevedo, o facto do leilão fazer uma reserva de espectro para os novos entrantes "impede os operadores existentes de terem a banda suficiente para melhorar muito o 4G e investir no 5G", além de que não contempla "qualquer obrigação de investimento" associado, ao contrário do que aconteceu com os operadores atuais.

Cláudia Azevedo falava na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2020 do grupo Sonae. Questionada sobreo leilão da tecnologia 5G, esta responsável começou por acusar o regulador do mercado de telecomunicações, a Anacom, de mentir. "Eu até percebo que, quando o regulador fala, a sociedade ache que o que ele diz é verdade. É o papel dos reguladores, acreditamos que bons reguladores fazem setores fortes e até percebemos que sejam mal compreendidos estes nossos comentários. Mas, no caso deste regulador, não é verdade", sublinhou.

Esta responsável listou uma série de exemplos de afirmações que considera incorretas por parte da Anacom, designadamente no que se prende com os preços das telecomunicações em Portugal, a qualidade de rede e de serviços, ou a concorrência.

"Outra coisa que a Anacom diz é que os operadores em Portugal são detidos principalmente por acionistas estrangeiros e tiram valor de Portugal. Que eu saiba, a NOS é uma empresa portuguesa, e os três em conjunto - Nos, Vodafone e Altice -, investimos cerca de mil milhões de euros em Portugal. Três operadores, independentemente dos seus acionistas, altamente comprometidos com Portugal", defendeu.

E se o leilão do 5G vai permitir ao regulador "ficar muito contente porque tem muitos operadores", do modo como foi desenhado, entende Cláudia Azevedo, vair atrair "pessoas que não têm nenhum compromisso com Portugal", que "não têm nenhum compromisso de investimento" e que, "se não gostarem das rentabilidades, vão-se embora". "Acho inacreditável o que está a acontecer", frisa.

O 5G é uma "tecnologia de futuro", dá-nos a "industrialização" e é "fundamental" para Portugal. O país "tem que apostar no 5G", mas, "este concurso não tem pés nem cabeça", argumenta.