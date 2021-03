Cláudia Azevedo: "Orgulhamo-nos muito dos resultados obtidos"

Cláudia Azevedo, CEO da Sonae

Os resultados líquidos consolidados da Sonae, em 2020, foram "menos de metade" dos do ano anterior, mas Cláudia Azevedo, CEO do grupo, garante que "estes são resultados de que nos orgulhamos muito". Falando na sessão de apresentação de contas, que este ano está a decorrer por vídeo conferência, esta responsável admite que o ano de 2020 foi "muito duro" e que a pandemia de covid-19 impactou "fortemente" as contas da Sonae.

No entanto, a presidente executiva do grupo mostra-se satisfeita. "Fomos muito melhor do que a concorrência, crescemos muito mais do que o mercado. Estes são resultados de que nos orgulhamos muito, porque são resultado de muito muito esforço", frisou.

Recorde-se que a​​​​​​ Sonae comunicou, esta manhã, antes da abertura do mercado, que encerrou o exercício de 2020 com um valor recorde de volume de negócios consolidado, que ascendeu a 6.827 milhões de euros, um aumento de 6,1% face ao ano anterior. Mas os efeitos da pandemia fizeram-se sentir "tanto ao nível operacional" como em termos de "reavaliação de ativos", fazendo com que o resultado líquido consolidado atribuível a acionistas tenha caído 57,2% para 71 milhões de euros. A queda do resultado líquido total foi, ainda, mais significativa, de 76,3%, para 56 milhões de euros.

Na conferência de imprensa, Cláudia Azevedo explicou que o impacto da covid-19 foi "muito forte", na ordem dos 100 milhões de euros em termos de EBIT. Apesar disso, e ter ter tido "centenas de lojas fechadas", a Sonae não aderiu a qualquer processo de lay-off em Portugal. Pelo menos das empresas em que detém a maioria do capital. "A conta da pandemia já era tão elevada que decidimos que, nos bons e nos maus momentos, somos solidários com os nossos colaboradores e com o nosso país", frisou a CEO do grupo.

Além disso, explicou, a Sonae criou 1183 novos postos de trabalho em 2020 e apoiou as comunidades em que opera com 14,5 milhões de euros.

(Em atualização)