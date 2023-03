Cláudia Azevedo: "Os culpados da inflação não são os hipermercados/supermercados"

Cláudia Azevedo, CEO da Sonae. © José Carmo/Global Imagens

A ação será inédita, mas o contexto também não é habitual. Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, escreveu na quinta-feira uma carta aos colaboradores do Continente refutando qualquer culpa no aumento do preço dos alimentos. "Os culpados da inflação não são os hipermercados/supermercados", lê-se na carta a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

A CEO do grupo que detém os hipermercados e supermercados Continente alega que a atividade do retalho alimentar no país tem assistido, nos últimos tempos, "a uma campanha de desinformação sobre as causas da inflação alimentar, com danos gravosos para a reputação do setor da distribuição alimentar".​​​​

Embora admita que "o nível de inflação dos produtos alimentares tem sido mais elevado do que a inflação média geral", Cláudia Azevedo justifica o fenómeno que, descreve como "global", com causas "associadas às cadeias de produção".

A gestora afirma mesmo que a reputação do Continente "está a ser atacada".

Aos trabalhadores, dos quais se diz orgulhosa, a CEO da Sonae lembra na carta: "Como sabem, baixámos as nossas margens para acomodar o aumento dos custos, que também nós sofremos, e desenvolvemos soluções para ajudar os nossos clientes a mitigar os efeitos do aumento do custo de vida".

Cláudia Azevedo reafirma ainda a intenção do grupo de "continuar a ser um motor de desenvolvimento para Portugal".

"Fazemos o que está certo. Sempre o fizemos e sempre o faremos", escreve a rematar a carta.