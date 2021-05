Claus Porto tem nova loja em Lisboa, na Rua do Carmo

A rua do Carmo é a nova morada da Claus Porto em Lisboa. É a segunda loja da centenária marca em Lisboa, e o espaço escolhido foi o da histórica livraria Aillaud e Lellos, que encerrou em janeiro de 2018. Um espaço que considerado objeto de interesse público em 2012 e que foi integrado na rede do programa 'Lojas com História', da Câmara Municipal de Lisboa, em 2017.

A loja foi "estrategicamente escolhida", explica a Ach Brito, dona da marca Claus Porto, em comunicado, para partilhar a sua herança centenária. "É nosso dever continuar a contar esta história e acrescentar-lhe novos capítulos. 134 anos depois, a abertura deste nova loja, no coração de Lisboa, cumpre o duplo propósito de apresentar a marca num cenário privilegiado e de devolver à cidade um espaço único", explica o CEO da empresa, Francisco Neto.

A homenagem à icónica livraria é feita de diversas formas. Logo à entrada, com a porta ladeada por lombadas de livros gravadas no mármore com nomes como Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Guerra Junqueiro, Tomás Ribeiro, Abel Botelho e Teófilo Braga. Ao visitar o espaço, os amantes da literatura poderão ser surpreendidos com algumas primeiras edições destes autores portugueses, todos publicados pela atual Lello Editores, empresa que teve diversas designações ao longo do tempo, de acordo com as parcerias comerciais que foi estabelecendo com outras editoras; no caso em apreço, a livraria Aillaud e Lellos foi o resultado, em tempos, de uma fusão entre a Lello & Irmão e a Aillaud.

O letreiro Claus Porto, na fachada da loja, em estilo art déco, é uma estrutura de ferro, com as letras a cinzento, "uma forma de manter a ligação ao original que anteriormente identificava a livraria". E dentro da loja, a estante central, com o seu topo iluminado, "assume o protagonismo", expondo os produtos criados pela perfumista britânica Lyn Harris para a Claus Porto. Nas prateleiras em redor, os sabonetes, cremes e outras fragrâncias das coleções Deco e Classico partilham o espaço com livros e objetos de outros tempos.

Há, ainda, objetos e fotografias do espólio da marca para dar a conhecer um pouco mais da história da cosmética portuguesa, e um lavatório, esculpido a partir de um bloco maciço de mármore de Estremoz, a exemplo do que existe e tem sido um enorme sucesso na flagship store da marca no Porto, na Rua das Flores.

Sita no número 82 da rua do Carmo, no Chiado, a nova loja Claus Porto em Lisboa - a segunda, depois do espaço inaugurado em 2016 na rua da Misericórdia, está aberta todos os dias das 10 às 20h00.