Cleanwatts recebe investimento de até 25 milhões de euros para escalar comunidades de energia

A Cleanwatts, empresa tecnológica de Coimbra, vai receber até 25 milhões de euros após concluir uma ronda de investimento internacional com o objetivo de fazer escalar as suas comunidades de energia renovável pelo mundo.

A empresa, especializada em 'software' de gestão de energia e comunidades de energia renovável (CER), vai receber um investimento de até 25 milhões de euros da Verdane, investidor europeu especializado em empresas tecnológicas focadas na economia sustentável, que tem nos seus vários fundos mais de quatro mil milhões de euros de capital investidos ou por investir, revelou a Cleanwatts, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a tecnológica, esta ronda de investimento internacional foi "a maior [do tipo] Série A de que já se ouviu falar numa empresa portuguesa".

Com o investimento agora angariado, a Cleanwatts espera "acelerar e expandir a sua presença nos mercados-alvo, entrar em países com políticas e quadros legais que permitem a ativação de mercados locais de energia e continuar a desenvolver o Cleanwatts OS [sistema operativo que permite gerir e otimizar as CER] para antecipar as necessidades, em constante evolução, da transição energética".

A empresa tecnológica opera em Portugal, Itália, Espanha e Estados Unidos e conta com distribuidores no Brasil e no Japão.

Face à parceria com a Verdane, a Cleanwatts irá também avaliar "possibilidades de fusões e aquisições que agreguem valor à proposta da empresa", estimando aumentar em cerca de 50% o número de trabalhadores nos próximos seis a 12 meses (mais 40 pessoas na Europa e Estados Unidos), para dar resposta à "crescente procura do mercado".

De acordo com a nota de imprensa, a empresa de Coimbra viu a sua receita anual crescer 65% em 2021 e estima que cresça mais de 200% em 2022.

De momento, a tecnológica está em processo de construção de mais de 80 comunidades de energia e gere e controla dois Terawatt-hora de energia (o equivalente ao consumo anual de mais de 500 mil casas).

Com as comunidades de energia renovável da Cleanwatts, com recurso à instalação de painéis fotovoltaicos, os membros dessas mesmas CER "podem reduzir os seus custos médicos com energia em até 60%", frisou.

"Para eliminar as dificuldades e a complexidade de criação de CER, a Cleanwatts complementa a sua oferta digital com uma proposta de investimento sem quaisquer custos para os clientes, assumindo a empresa toda a responsabilidade pela instalação e manutenção da capacidade solar fotovoltaica necessária, dos sistemas de armazenamento de energia, infraestruturas de carregamento de carros elétricos ou de outros sistemas de eletrificação", explicou, referindo que as CER tanto podem incluir clientes residenciais, empresariais ou instituições públicas, como municípios, escolas ou hospitais.

"Estamos muito orgulhosos desta parceria com a Verdane, que nos vai permitir abordar a rápida mudança de paradigma em direção a uma rede elétrica descarbonizada, descentralizada, mais eficiente e resiliente", afirmaram dois dos cofundadores da Cleanwatts, Michael Pinto e Basílio Simões, citados na nota de imprensa.

Já o administrador da Verdane, Bjarne Kveim Lie, afirmou que o fundo está impressionado "com o potencial da Cleanwatts para fornecer uma solução global para um problema local, que leva a que dezenas de milhões de famílias, nos Estados Unidos e Reino Unido, tenham de abdicar de alimentos e medicamentos para pagar contas de energia ou abdicar de ter eletricidade durante alguns períodos do ano".