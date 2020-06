Clearwater anuncia parceria com banco americano KeyBanc

A Clearwater International, empresa global de fusões e aquisições (M&A) e consultoria financeira no segmento mid-market, e o banco norte-americano KeyBanc Capital Markets Inc. (KBCM), o braço de investimento e corporate finance da KeyCorp, anunciaram em comunicado uma aliança estratégica. O objetivo é o de fomentar o crescimento em empresas de mid-market à escala global. “Ambas as empresas partilham uma abordagem semelhante ao mercado, baseada no conhecimento profundo da indústria, nas relações de longo prazo com os clientes e na excelente execução”, é explicado.

Em conjunto, as empresas esperam “desenvolver ainda mais o número de fusões e aquisições (M&A) cross-border dos seus clientes industriais e institucionais nos Estados Unidos, Europa e China. Esta aliança solidifica um esforço de vários anos para reforçar a colaboração em transações cross-border de M&A”.

A Clearwater International, cujo número de colaboradores totaliza mais de 250 em toda a Europa e China, proporcionará ao KBCM acesso a uma base mais ampla de investidores. O KBCM contribui com mais de 800 profissionais através de uma plataforma nacional de seis grandes setores industriais – incluindo o setor da saúde através da aquisição da Cain Brothers, bem como de tecnologia – para a base de clientes global da Clearwater International.

“O dia de hoje marca um passo importante na concretização da ambição da Clearwater de se tornar a principal empresa de consultoria de mid-market à escala global”, disse em comunicado Michael Reeves, CEO da Clearwater International. “Este esforço de colaboração permite à Clearwater um acesso reforçado à América do Norte e o KBCM será capaz de tirar o máximo partido dos grupos setoriais internacionais da Clearwater e das muitas relações que já temos com investidores estratégicos e financeiros em todo o mundo.”

O comunicado indica ainda que a nova aliança estratégica não afeta a colaboração existente entre a Clearwater International e o seu parceiro estratégico para o setor automóvel nos EUA.