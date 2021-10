Clever Leaves começa a exportar flor seca de canábis de Portugal para os EUA

José Varela Rodrigues 06 Outubro, 2021 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

A colombiana Clever Leaves, presente em Portugal desde 2019, vai começar a exportar flor seca de canábis, para fins medicinais, a partir de Portugal para os Estados Unidos, graças a um acordo com a Biopharmaceutical Research Company (BRC), foi esta quarta-feira anunciado. O primeiro lote exportado corresponde a 30 kg de flor seca de canábis, rica em THC, que saiu da estufa que a empresa tem em Odemira, distrito de Beja, diretamente para os EUA.

Em comunicado, a Clever Leaves dá conta da importância do feito, porque posiciona Portugal como um dos poucos países a exportar flor seca de canábis para os EUA, ajudando a "fortalecer" a entrada da empresa colombiana nos EUA e porque "solidifica a capacidade da BRC para realizar transações internacionais". A Clever Leaves nota, ainda, que a empresa e a BRC são as "primeiras empresas a enviar comercialmente flor seca de canábis de Portugal para os EUA".

"Sendo o maior mercado de canábis do mundo, os EUA oferecem uma grande oportunidade para a Clever Leaves. Esta exportação de produção da Clever Leaves em Portugal para o mercado norte-americano confirma a robustez da estratégia que a empresa está a implementar a nível global, e que permite entrar no mercado de canábis dos EUA em conformidade com a estrutura regulatória atual", sublinha Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves.

Kyle Detwiler salienta que a operação "abre caminho" na indústria de canábis medicinal nos EUA, dada a complexidade que é encontrar permissões para a exportação desta matéria-prima do estrangeiro para os EUA. "Exportar flor THC para uma empresa licenciada pela DEA [organismo americano competente por regular o sector], a BRC, demonstra a nossa capacidade de atender aos rigorosos requisitos regulatórios dos EUA", acrescentou.

"A nossa parceria com a Clever Leaves continua a proporcionar oportunidades de pesquisa estimulantes que um dia farão a diferença na vida dos doentes", disse George Hodgin, CEO da BRC.

O acordo fechado entre a Clever Leaves e a BRC prevê o desenvolvimento de projetos farmacêuticos da BRC, através do uso de canábis para fins medicinais. A BRC desenvolve ingredientes farmacêuticos ativos compatíveis para terapias à base de plantas.

O mesmo comunicado, indica que o acordo nasceu da "forte parceria", criada em 2020, entre ambas as empresa, através do projeto 'Change Lives', para contribuir com um valor até 25 milhões de dólares (21,5 milhões de euros) em produtos de canábis medicinal para ajudar no avanço da investigação científica nos EUA.

A Clever Leaves tem uma unidade para cultivo e tratamento da flor de canábis, para fins medicinais, em São Teotónio, concelho de Odemira, onde controla cerca de dez mil metros quadrados de estufas numa área de cerca de 84 hectares. A Clever Leaves pode ainda vir a expandir a área de estufa para os 25 mil metros quadrados.

Toda a operação tem licença do Infarmed. Com operações e investimentos nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Alemanha, a Clever Leaves chegou em 2019 a Portugal. Desde então tem expandido a operação no país, tendo anunciado em maio a instalação de uma nova unidade de pós-colheita de canábis medicinal no Parque Empresarial da Península de Setúbal. Com esta unidade, onde será feita a secagem, corte e embalamento da flor de canábis da Clever Leaves, a empresa estima criar mais 25 postos de trabalho.