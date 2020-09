Click & Eat. Nos centros Alegro pode pedir refeições através de uma app

No Alegro Montijo já pode encomendar uma refeição de um dos restaurantes do shopping através de uma aplicação, pagar e decidir onde pretende tomar a refeição, se na praça de restauração ou em casa. O piloto a funcionar no shopping da Ceetrus Portugal resulta de uma parceria com a Zomato. “Muito em breve” o serviço Click & Eat deverá ser alargado aos restantes Alegro na Grande Lisboa.

“Esta parceria, especialmente no contexto da adaptação social que vivemos, vem reforçar a conveniência, rapidez e segurança da experiência de compra, para todos os clientes que cada vez mais valorizam serviços que facilitem a sua vida. Por outro lado, reforça o apoio aos nossos lojistas com ferramentas que suportam e amplificam o seu negócio, num momento de crucial aceleração digital. Decorrido este projeto piloto em implementação no Alegro Montijo, o próximo passo será o alargamento, muito em breve, a mais três dos nossos centros comerciais Alegro na região de Lisboa, Alfragide, Sintra e Setúbal”, afirma Filomena Conceição, diretora de Marketing Ceetrus Portugal, citada em nota de imprensa.

O projeto, reforça a responsável, “vem sublinhar o compromisso da Ceetrus Portugal, enquanto gestora de centros comerciais, em desenvolver soluções que melhorem a customer journey dos seus clientes, evoluindo a par das suas necessidades e do processo de compra física e online. Estas mudanças têm sido particularmente aceleradas pela evolução da tecnologia com que interagimos diariamente”.

No Alegro Montijo o serviço, disponível já em setembro, regista “um elevado nível de aceitação por parte dos lojistas da restauração, e são muitos os que já aderiram, encontrando-se ainda em aberto a possibilidade de outros se juntarem”, refere a gestora do centro.

O projeto surge num momento em que, no pós-reabertura, os centros comerciais registam quebras de tráfego na ordem dos dois dígitos e em que a restauração assinala perdas consideráveis e, no caso dos espaços nos centros, novas limitações impostas pelo Governo desde 15 de setembro, altura em que foi declarado Estado de Contingência, de no máximo de quatro pessoas por grupo.

O serviço funciona a partir da aplicação Zomato que “agrega numa página todos os restaurantes aderentes ao serviço, com disponibilização de menus, opção de pedido e pagamento digital, reduzindo as interações e evitando a troca de dinheiro”, explica a empresa, sendo que para iniciar o pedido o “cliente precisa apenas de ler um código QR, afixado nos restaurantes, mesas e em várias zonas do Alegro Montijo para iniciar o seu pedido através da app”.

O Click & Eat permite ainda ao cliente “decidir onde pretende usufruir da sua refeição, na praça de restauração ou levar para casa, através das opções Zomato Contactless ou Zomato Takeaway”.

“Esta parceria representa um salto muito importante para o sector do retalho em Portugal e está completamente alinhada com a nossa estratégia para 2020: tornar os pedidos e pagamentos digitais uma tendência de consumo, enquanto potenciamos a segurança e a comodidade dos clientes em restaurantes e minimizamos a necessidade de contacto. Adicionalmente, revemo-nos no compromisso da Ceetrus Portugal em apostar em soluções inovadoras que respondam às novas necessidades dos clientes, mas também na capacitação dos seus lojistas da restauração com instrumentos que os ajudem a adaptar-se rapidamente aos novos tempos e sem demais impactos na sua atividade”, diz Steven Murray, Diretor da Zomato em Portugal, citado em nota de imprensa.