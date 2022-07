Cliente Nos já podem subscrever o canal Disney+

NOS já disponibiliza Disney+ © © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

A partir desta quinta-feira os clientes da Nos vão poder subscrever o canal Disney+, anunciou a operadora.

O canal da The Walt Disney Company passa a estar disponível na UMA TV e os subscritores da Nos que pretenderem aderir a este serviço de streaming poderão integrar a mensalidade na sua fatura. Já os novos clientes poderão beneficiar de até 12 meses de subscrição do Disney+, sem custos adicionais.



Para Luís Nascimento, administrador da NOS "a integração do Disney+ na nossa oferta é um momento especial e marca o reforço da parceria entre dois líderes do entretenimento. A partir de agora, os clientes da NOS podem desfrutar do extraordinário portefólio de conteúdos do Disney+ na UMA TV, beneficiando de uma enorme comodidade na subscrição e utilização do serviço".

O Disney+ tem, globalmente, mais de 137 milhões de subscritores, sendo o canal da Disney que apresenta séries, filmes, documentários e séries de animação das marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, marca que inclui os conteúdos de entretenimento geral dos estúdios 20th Century Studios, Disney Televion Studios, FX, Searchlight Pictures, entre outros.