Clientes Continente já podem colher as suas alfaces e ervas aromáticas

Dinheiro Vivo 15 Maio, 2023 • 17:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Chama-se "A minha horta" e orgulha-se de ser um projeto-piloto em Portugal, no qual é possível colher as alfaces que se quer levar para casa. "A minha horta" é um conceito móvel de hidroponia (onde não se utiliza terra para cultivar, e os produtos hortícolas estão numa solução de água enriquecida com nutrientes), que está presente em três lojas Continente. Como explica a marca, "é uma opção mais sustentável em relação à agricultura tradicional porque consome menos água, não utiliza herbicidas ou pesticidas e adapta-se a condições extremas".

De acordo com a empresa retalhista, para além das alfaces (Frisadas Verdes, Roxas e Lisas), os clientes também podem colher cebolinho, manjericão, coentros, salsa, hortelã e tomilho, a 0,99 euros a unidade. Todos os produtos são de origem nacional e podem ser encontrados nas lojas de Cascais, Matosinhos e Gaiashopping. Ali, os clientes escolhem os produtos que desejarem, colhem-nos ainda com raiz - o que lhe permite manter a frescura por mais tempo - e podem colocá-los na embalagem já com o código de barras incorporado, sem necessidade de pesagem.

Como explica o diretor Comercial no Continente, "desde que o projeto foi lançado, a adesão dos clientes tem sido superior às expectativas, representando, em média, 22% das vendas das alfaces nas três lojas". Nuno Vital declara, ainda que esta "é uma forma de termos uma horta em loja, de continuarmos a oferecer os produtos mais frescos aos nossos clientes, com origem nacional, e mantendo os legumes nas suas condições naturais durante mais tempo".

Para este projeto, o Continente conta com dois parceiros do Clube Produtores Continente - um clube com 267 membros e 25 anos de existência.