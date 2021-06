Clientes do Pingo Doce podem levar recipientes para acondicionar produtos frescos

© Direitos Reservados

O Pingo Doce anunciou que vai aceitar, a partir de quinta-feira, recipientes dos clientes para o acondicionamento de produtos de peixaria, talho, padaria, take away e charcutaria, de modo a promover a redução de embalagens.

A cadeia de supermercados refere em comunicado que, desta forma, "vai além da obrigatoriedade imposta pela legislação que entra quinta-feira em vigor, que incide apenas nas embalagens para refeições prontas a consumir (no regime de pronto a comer/levar ou com entrega ao domicílio).

As embalagens trazidas pelos clientes devem ser entregues nos respetivos balcões de atendimento, sendo descontado o peso das caixas no preço final do produto, explica. "Os recipientes devem estar em boas condições, ou seja, limpos e secos, livres de odores, sem resíduos e com tampa funcional. Por questões de segurança, não serão aceites embalagens de vidro, uma vez que potenciam um risco de segurança alimentar em caso de quebra", acrescenta.

"Com esta medida, queremos continuar a reduzir o uso de embalagens de utilização única e promover a reutilização por parte dos nossos clientes, incentivando a mudança de comportamentos para práticas mais sustentáveis, uma responsabilidade de todos", refere a diretora de Marketing do Pingo Doces, Maria João Coelho.