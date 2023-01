Clínica abre hoje, novo hospital a caminho: CUF investe 58 milhões em Leiria

No dia em que inaugura mais uma clínica, agora em Leiria, num investimento de 8 milhões de euros, a CUF anuncia a nova estrutura hospitalar que irá completar o projeto desenhado para aquela cidade, na lógica de disponibilizar mais serviços de proximidade pelo país. Representando um investimento de mais 50 milhões de euros, o futuro Hospital CUF Leiria, vai nascer de uma parceria com a Mekkin - multinacional sediada na cidade que ficará responsável pela construção - e promete disponibilizar "a uma área de influência de mais de meio milhão de habitantes da região Centro cuidados de saúde diferenciados, onde se incluem diversas valências como Internamento, Bloco Operatório e Hospital de Dia Médico e Oncológico", revela o grupo de saúde, vincando que, pela sua natureza hospitalar, essa nova unidade será capaz de responder até aos "casos mais complexos".

Fruto dos 8 milhões já investidos na região abre hoje portas a Clínica CUF Leiria, primeira fase deste projeto, que alarga a oferta com cuidados de saúde para toda a família. "Trata-se de "um importante passo para a estratégia de expansão e consolidação da rede CUF, que vai permitir aumentar a oferta de cuidados de saúde diferenciados à população da região e dar resposta às suas necessidades de prevenção, diagnóstico e tratamento", afirma Rui Diniz, presidente da comissão executiva.

De acordo com a CUF, a clínica que hoje abre portas na Urbanização da Quinta da Malta vai assegurar consultas em mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas - incluindo Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia, Oftalmologia e Cardiologia -, bem como "cuidados de enfermagem, análises clínicas e outros exames complementares de diagnóstico como raio-X, mamografia e ressonância magnética, a disponibilizar até ao final do primeiro semestre". O grupo avança ainda, apesar de não se comprometer com prazos, que irá juntar à oferta da clínica consultas sem marcação de Medicina Geral e Familiar, para responder a situações de saúde inesperadas.

Contando com uma equipa de mais de uma centena de colaboradores, a clínica CUF Leiria terá ainda, segundo os responsáveis, "acordos com os principais seguros de saúde", prevendo-se um horário de funcionamento alargado: das 8.00 às 21.00 horas nos dias úteis e das 9.00 às 12.00 aos sábados.

O novo projeto de Leiria vem alargar a presença do grupo de saúde privado, que conta com uma rede de 22 hospitais e clínicas, em 16 municípios do país, somando já mais de 1 milhão de clientes e 11 mil colaboradores, continuando a reforçar a liderança na prestação privada de cuidados de saúde em Portugal.