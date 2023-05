Club Med supera crise pandémica e lucra 1,7 mil milhões de euros

Club Med Sandpiper Bay - Florida, Estados Unidos © Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Club Med, grupo hoteleiro especializado em férias premium com tudo incluído, "recuperou em 2022 os níveis de faturação anteriores à pandemia", tendo lucrado 1,7 mil milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado à Imprensa. A recuperação foi mais acelerada na Europa e na América.



O preço médio por dia, a nível global, alcançou os 208 euros, um aumento de 15% face a 2021 e de 20% em relação a 2019. "Este aumento deve-se principalmente à implementação do segmento de luxo e aos investimentos significativos dos últimos anos, que permitiram melhorar o portefólio do Club Med Resorts, agora com 95% da capacidade (mais 10% que em 2019) nas categorias de luxo (premium) e luxo de topo (exclusive collection)", explica o grupo.



Em 2022, o volume de negócios (1699 milhões de euros) aumentou em mais de 100% por comparação com 2021, recuperando para 99% do volume no mesmo período de 2019, lê-se no comunicado.

A capacidade dos resorts aumentou 62% relativamente a 2021, e 92% face a 2019. A empresa detalha ainda que "o número de clientes recuperou para 88% do valor de 2019, o que se traduziu em mais de 1,3 milhões de clientes, um aumento de 64% em relação a 2021".

Já a taxa de ocupação média global dos quartos "atingiu 67%, aumentando 5% face a 2021 e apenas 4 pontos abaixo de 2019".



Henri Giscard d"Estaing, presidente do Club Med, no contexto da apresentação dos resultado, salientou que a empresa "nunca teve, desde a sua criação em 1950, um portefólio de resorts tão excecional. A quota premium da capacidade total continuou a aumentar e atingiu 95% e conseguimos abrir sete resorts fantásticos".

As opções dos portugueses

"O resort mais visitado pelos portugueses em 2022 foi o da Balaia [no Algarve], que representa cerca de 20% do negócio neste mercado", indica a emrpesa.

Nas viagens de longo curso efetuadas pelos portugueses "houve um aumento na procura de 86% face a 2021 e os três resorts mais escolhidos foram o Kani (Maldivas), o Seychelles Exclusive Collection Resort e o Punta Cana Dominican Republic".

Sete novos resorts

Em 2022, o Club Med abriu sete novos resorts premium e exclusive collection, com destaque para a China, onde abriram várias unidades, Espana, Alpes franceses e Japão.



Para futuro, entre 2023 e 2025, o grupo tenciona abrir 17 novos resorts no total, e planeia ampliar ou renovar outros dez, "enquanto estuda outras oportunidades de abertura".



Este ano, "as tendências para o primeiro semestre de 2023, impulsionadas pelo crescimento contínuo da procura pelo Club Med na Europa e América e pelo fenómeno de 'viagens de vingança' pós-pandemia e levantamento das restrições sanitárias na Ásia, refletem uma nova fase de crescimento".



Os primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, já comprovam essa tendência: "o volume de negócios atingiu o maior nível mensal dos últimos anos, com uma taxa de ocupação de 77%".