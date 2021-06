Clube de Produtores do Continente assina declaração para a sustentabilidade

© Fábio Poço/Global Imagens

O Clube de Produtores do Continente (CPC) criou uma "Declaração para a Sustentabilidade", que pretende promover "a produção e consumo sustentáveis e um sistema alimentar que respeita o ambiente". A iniciativa pretende ajudar os produtores a cumprir as metas traçadas pela Comissão Europeia e o seu cumprimento será um critério importante no processo de decisão de compra, anuncia o Continente.

Em comunicado, a insígnia da Sonae explica que a 'Declaração para a Sustentabilidade' foi já apresentada aos 256 membros do Clube de Produtores e que "está alinhada com o 12º objetivo da ONU (produção e consumo sustentáveis), bem como com a estratégia Europeia do Prado ao Prato (sistema alimentar justo, saudável e respeitador do ambiente) e o Roteiro para Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) do Ministério do Ambiente e da Transição Energética". Tem um prazo de três anos para execução.

Recorde-se que, em 2020, e através do Clube de Produtores Continente, a Sonae MC comprou à produção nacional 206 mil toneladas de produtos, num valor total de 365 milhões de euros, o que representa um crescimento de 28% em relação às toneladas compradas em 2019.

São 11 os princípios e diversas as iniciativas desta 'Declaração para a Sustentabilidade', como é o caso do projeto "Searas de trigo com biodiversidade: salvemos a Águia-caçadeira", que está já a decorrer junto dos produtores locais, e que valoriza o contributo das searas de trigo para a preservação de diversas espécies ameaçadas de extinção. É realizada em parceria com a ANPOC - Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais, e o CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos.

"O Continente está preocupado com a biodiversidade e este projeto terá grande impacto na conservação de aves em extinção, sendo que a farinha que utilizamos em todas as nossas Padarias das lojas Continente provém de trigo produzido nestas searas" adianta a presidente do Clube de Produtores do Continente, Ondina Afonso.

Além disso, destaca o comunicado, há já 29 produtores do clube que já aderiram à certificação Resíduo Zero, ou seja, frutas e legumes livres de resíduos e em que são "salvaguardados princípios de uso eficiente de recursos, menor consumo energético, menores emissões e maior controlo sobre aspetos microbiológicos, fundamentais no que respeita à segurança alimentar e integração com o meio ambiente, garantido a sustentabilidade de todo o sistema agrícola".

Afetos a este projeto estão já 780 hectares. "Este verão, já teremos nas nossas lojas Continente melão verde, melão branco e melancia certificados com esta certificação Resíduo Zero", refere Ondina Afonso

O objetivo do Clube de Produtores Continente é disponibilizar produtos nacionais de excelência aos clientes, resultantes de um trabalho de parceira com os produtores, com suporte em conhecimento técnico-científico e que permite alinhar a oferta às tendências de consumo. É também aposta do Clube o apoio à produção local, a produtores de pequena escala, conseguindo abastecer algumas lojas da cadeia de retalho Continente, traduzindo-se numa oferta de "Produtos da Região".