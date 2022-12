Cluster de indústrias criativas de Lisboa com 100% de ocupação

Lisboa © Heden Rossio

O LACS, cluster dedicado às indústrias criativas fundado em 2018, fecha 2022 com uma taxa de ocupação de 100% em Lisboa, acolhendo membros de 52 nacionalidades e um total de 100 eventos, anunciou em comunicado.

Com três polos, foi nos dois de Lisboa que se registaram os melhores desempenhos. No espaço de Rocha Conde D"Óbidos (o primeiro edifício a ser inaugurado) e no dos Anjos, verificou-se em ambos uma "taxa de ocupação de 100%", tendo sido escolhidos por 2400 membros no total.

Já o polo de Cascais, o terceiro espaço do LACS no distrito, houve "um crescimento muito acentuado na procura e conta com uma taxa de ocupação de 80% por parte de empresas e trabalhadores independentes", lê-se no mesmo comunicado.

"Em 2023 continuaremos a ser um espaço onde o trabalho, a cultura e o lazer funcionam em perfeita harmonia, para que a nossa comunidade de empreendedores, criadores e inovadores continue a usufruir de forma flexível de uma variedade de serviços e experiências. Continuaremos a incentivar o consumo cultural, e permitir que as empresas alcancem níveis de inovação, criatividade e competitividade mais

elevados", explica Martim de Botton, CEO do LACS, citado na nota enviada à Imprensa.