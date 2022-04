CMC autoriza publicação da OPV do Banco Angolano de Investimentos

DR

A Comissão de Mercado de Capitais (CMC) de Angola autorizou a publicação do prospeto da Oferta Pública de Venda (OPV) de 1.945 000 ações do BAI - Banco Angolano de Investimentos, isto, depois da aprovação que aconteceu no passado dia 30 de março, informa o BAI em comunicado.

As ações à venda do BAI são representativas de 10% do seu capital social, e OPV será lançada pela Sonangol Holdings Limitada e pela Endiama - Empresa Nacional de Diamantes de Angola, E.P., na qualidade de Oferentes,

A aprovação do prospeto de OPV das ações correspondentes a 10% do capital social do BAI representa a verificação, pela CMC, da sua conformidade com as exigências legais, permitindo que o processo entre na sua fase final, nos termos do anúncio da oferta a publicar.

Recorde-se que, em agosto de 2021, o BAI aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a alteração integral dos Estatutos da Sociedade, para efeitos da preparação da sua qualificação como Sociedade Aberta, assim permitindo abrir o seu capital em bolsa. O processo está agora em fase de implementação para que a privatização seja realizada em bolsa até junho deste ano, segundo os trâmites definidos pelo mercado.