CMVM a analisar pedido de registo de OPA à Media Capital

A Cofina concretizou o pedido de registo de OPA da Cofina à Media Capital junto da CMVM que está a analisar a operação, confirmou fonte oficial do regulador ao Dinheiro Vivo.

“A CMVM confirma ter recebido da Cofina – SGPS, S.A. na sexta-feira, dia 11 de outubro, o pedido de registo da oferta pública de aquisição de ações representativas do capital social do Grupo Media Capital, SGPS, SA., com isso se dando sequência, nos trâmites habituais, à análise da operação”, disse fonte oficial.

A Cofina tinha até à passada sexta-feira que fazer o registo desta operação, conhecida em meados de setembro, que está agora a ser analisada pela CMVM.

Saiba mais sobre os procedimentos desta operação aqui

A Media Capital também terá de pronunciar-se sobre a oportunidade do projeto do anúncio preliminar da OPA, bem como sobre o prospeto da OPA.

O dono do Correio da Manhã propõe pagar 2,3336 euros por cada ação da dona da TVI, que não é controlada pela Prisa, sendo que o regulador já decidiu que irá nomear um auditor independente para determinar se este é o preço justo das ações.

A OPA está dependente da aprovação da compra pelos reguladores. A Concorrência, ERC e Anacom já estão a analisar os eventuais impactos desta concentração de media.