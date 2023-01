CMVM alerta investidores para atividade não autorizada da Iconic Capital

© Foto: Pixabay

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o facto da entidade Iconic Capital / Effervescent Group LTD, com o website https://iconiccapital.world/pt, "não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal"

A CMVM avisa também que "a referida entidade não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".

O 'polícia' dos mercados financeiros lembra que para saber se uma "entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal deve consultar a lista de intermediários financeiros autorizados ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS)".

E informa ainda que "todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com as entidades acima identificadas, poderão contactar a CMVM".