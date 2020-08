CMVM alerta que INVCenter não pode exercer intermediação financeira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou hoje que a entidade INVCenter não pode exercer a atividade de intermediação financeira em Portugal.

Segundo o regulador dos mercados financeiros, esta entidade não pode também fazer publicidade ou prospeção de clientes com vista a fazer contratos de intermediação financeira.

Já hoje a CMVM lançou um alerta igual sobre a entidade First Financial Banc, que também não tem autorização para exercer atividade de intermediação financeira, e diz que pessoas ou entidades que tenham estabelecido relação comercial com estas entidades a podem contactar para apoio ao investidor.

Em março, CMVM afirmou que o organismo internacional Grupo de Ação Financeira alertou para que a atual conjuntura de crise, provocada pela covid-19, “potencia o aparecimento de comportamentos oportunísticos de natureza ilícita, como a oferta de esquemas de investimento fraudulentos e captação de financiamento com base em informação falsa”.