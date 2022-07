CMVM alerta que Unionstock não está registada para exercer em Portugal

Unionstock não está registada para exercer em Portugal, diz CMVM © Direitos Reservados

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta segunda-feira que a Unionstock não está registada junto do regulador para o exercício de atividades de intermediação financeira em Portugal.

De igual forma, o regulador assinala que a entidade também "não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".

De acordo com o documento, a realização destas atividades em Portugal está reservada às entidades que constam na lista de intermediários financeiros autorizados ou na lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros, presentes no 'site' da CMVM.

A CMVM refere ainda que todas as pessoas e entidades que tenham estabelecido relações comerciais com a Unionstock "poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt".