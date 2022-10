CMVM aplica oito coimas no total de 280 mil euros e duas admoestações no terceiro trimestre

© Direitos Reservados

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou oito multas no montante total de 280 mil euros e duas admoestações no terceiro trimestre, em processos por violação dos deveres dos auditores, intermediação financeira ou informação ao mercado.

"No terceiro trimestre de 2022, a CMVM proferiu decisão em 10 processos de contraordenação, sete por violação dos deveres de atuação dos auditores, dois por violação dos deveres de intermediação financeira e um por violação dos deveres de informação ao mercado", indicou esta quinta-feira, em comunicado, o regulador.

Neste sentido, foram aplicadas oito coimas no valor total de 280 mil euros e duas admoestações.

Entre julho e setembro, foram ainda instaurados nove processos de contraordenação, cinco dos quais por violação dos deveres de atuação dos auditores, três relativos a deveres de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e um por violação dos deveres de intermediação financeira.

Só em setembro, estavam a decorrer 75 processos de contraordenação, sendo 29 referentes à atuação dos auditores, 19 a violações de deveres de intermediação financeira, nove à atividade dos organismos de investimento coletivo, sete à violação dos deveres de negociação em mercado, seis a violações dos deveres de informação ao mercado e os restantes cinco referentes aos deveres de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

"No terceiro trimestre de 2022 encontravam-se seis processos pendentes de decisão nos tribunais", acrescentou.