CMVM avisa que BBAITAUFRANCE não está habilitada a exercer intermediação financeira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários avisou esta sexta-feira que a entidade BBAITAUFRANCE, que atua através do endereço de e-mail souscription@bbaitaufrance.com, não está autorizada nem registada junto do supervisor para exercer atividade de intermediação financeira em Portugal.

Além disso, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) adverte para o facto desta entidade não se encontrar "legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes" visando celebrar contratos de intermediação financeira.

Esclarece ainda que a BBAITAUFRANCE, "ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro ITAÚ BBA EUROPE, S.A., registado na CMVM", e que "não é objeto da presente comunicação nem, de qualquer forma, visado pela mesma".

A CMVM comunica igualmente que para se assegurar se uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal deverá ser consultada a lista 'online' de intermediários financeiros autorizados ou a lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS).

A CMVM refere, por último, que todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a BBAITAUFRANCE, podem contactar a entidade reguladora através do número de telefone 800 205 339 (linha verde) ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt.