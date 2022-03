CMVM: Empresas estão a progredir na sustentabilidade, mas podem melhorar

Instalações da CMVM © Direitos Reservados

Incumbida de fomentar e supervisionar as novas exigências legais no que respeita à implementação de fatores ambientais, sociais e de governo societário (ESG) nos negócios, a CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) lançou o primeiro Relatório de Supervisão sobre Fatores de Sustentabilidade nos Emitentes Cotados, que dá conta do cumprimento dos deveres por parte das empresas nestas áreas.

Das principais conclusões avançadas pela CMVM, destaca-se o facto de vários emitentes terem vindo a solidificar a sua posição quanto a matérias ambientais e sociais através de emissões de dívida sustentável. Contudo, "a informação prestada carece de melhorias que permitam um escrutínio mais aprofundado e abrangente das características dos instrumentos e do modo como estes estão alinhados com critérios para a sua qualificação ambiental e social", ressalva a entidade.

Outro ponto revela que foram identificadas oportunidades de melhoria quanto à divulgação de informação não financeira (relatórios de sustentabilidade), sobre a qual os emitentes estão obrigados a prestar. A CMVM refere que é necessário mais clareza quanto à linguagem da informação prestada, à promoção da interligação entre os riscos ESG e a informação financeira, "bem como em relação à necessidade de aprofundamento do reporte sobre os impactos dos domínios ambientais e sociais nos Emitentes e vice-versa".

Com as empresas a terem o dever de assegurar o pleno envolvimento dos acionistas nas assembleias-gerais em períodos de restrições impostas pelo contexto pandémico, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários concluiu que, apesar dos esforços de adaptação para a devida participação e interatividade acionista à distância, é preciso implementar "mecanismos para permitir, por exemplo, a alteração do sentido de voto manifestado antecipadamente por quem venha a participar na assembleia-geral".

Relativamente às exigências de representação equilibrada, a CMVM dá conta de que o número de incumprimentos registados em 2021 diminuiu face ao ano anterior, destacando a importância "da execução das diligências necessárias e atempadas ao cumprimento dos limiares mínimos aplicáveis, para garantir e acelerar a adequação da composição dos órgãos sociais em termos de igualdade de género".

Por último, a supervisão das exigências de prestação de informação através dos relatórios de governo das sociedades "revelou insuficiências na qualidade da informação divulgada, evidenciando particulares fragilidades na fiscalização interna das sociedades", afirma a entidade. Situações de ausência de remuneração (ou remuneração desadequada) ou de excessiva proximidade entre fiscalizador e fiscalizado potenciaram as referidas fragilidades, colocando em risco o interesse dos próprios emitentes, acionistas e demais partes interessadas.

Ao mesmo tempo que diferencia de forma positiva os emitentes, a implementação de fatores ambientais, sociais e de governo societário nos negócios responde também a uma crescente preocupação por parte dos investidores, destaca a CMVM.