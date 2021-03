CMVM não encontra elementos que obriguem a OPA da CCCC sobre Mota-Engil

A Mota-Engil SGPS SA logo stands beneath a crane at a construction site for the Metropolis Park property in Lisbon, Portugal, on Friday, June 15, 2012. Portugal's construction sector is on the "verge of collapse" and in need of an emergency program to help restructure debt, the country's biggest industry group said. Photographer: Mario Proenca/Bloomberg © Bloomberg

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) não encontrou elementos que obriguem a uma futura Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Communications Construction Co., Ltd. (CCCC) sobre a Mota-Engil, de acordo com um comunicado divulgado esta sexta-feira.

"No dia 27 de novembro de 2020 a CCCC celebrou um acordo de compra e venda de um bloco de ações da Mota-Engil, SGPS, S.A. (Mota-Engil) com a Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A. (MGP) e um acordo de investimento com a Mota-Engil, com vista à aquisição (à MGP e por via da subscrição de um aumento de capital da Mota-Engil) de uma participação de cerca de 30% do capital social da Mota-Engil", adiantou regulador.

A CMVM recordou que a "produção de efeitos desses acordos encontra-se sujeita a um conjunto de condições, incluindo ao entendimento da CMVM de que dos mesmos não decorre a atribuição de poderes de exercício de influência dominante à CCCC sobre a Mota-Engil - que, de outro modo, originariam para esta a imposição do dever de lançamento de oferta pública de aquisição (OPA obrigatória)".

Tendo em conta um pedido de entendimento remetido à CMVM no passado dia 24 de fevereiro de 2021, o regulador "analisou os referidos contratos e tomou em consideração a projetada reconfiguração dos estatutos da Mota-Engil, não encontrando elementos que afirmem a imputação recíproca de direitos de voto inerentes às ações que venham a ser detidas pela MGP e pela CCCC", indicou.

A CMVM baseou o seu entendimento em três conclusões, segundo a mesma nota.

"Os acordos em causa não regulam a atuação futura da CCCC e da MGP como acionistas da Mota-Engil, designadamente no sentido de atuarem de forma coordenada, nem incluem cláusulas relativas à transmissibilidade futura das ações da Mota-Engil", começa por explicar o regulador.

"Não é possível afirmar a existência de outros instrumentos, expressos ou tácitos, de coordenação ou regulação dos poderes de cada uma das partes na relação com a sociedade, suscetíveis de permitir o exercício de influência dominante sobre a mesma, nem de condutas das partes que tenham permitido a consumação de uma tal influência, não sendo a CCCC, à presente data, acionista da Mota-Engil", salientou a CMVM.

Por fim, "os estatutos da Mota-Engil, na redação proposta para a assembleia-geral já convocada para 19 de março de 2021 - cuja aprovação é condição do presente entendimento da CMVM - diminuem significativamente o âmbito dos poderes conferidos a acionistas que tenham ou venham a ter uma posição de, pelo menos, 30% do capital, eliminando, designadamente, os que dizem respeito ao planeamento estratégico e condução normal dos negócios da sociedade, em sede de assembleia-geral e Conselho de Administração".

O regulador acredita que a "natureza desses direitos passa a circunscrever-se a meros mecanismos de proteção dos acionistas, ao contrário do que sucede com a redação atual dos estatutos".

A Mota-Engil vai propor aos acionistas uma alteração de estatutos para evitar a possibilidade de que CCCC seja obrigada a lançar uma OPA sobre a empresa, segundo um comunicado, divulgado a 24 de fevereiro, pela CMVM.

Na nota o grupo, que convocou os acionistas para se reunirem em assembleia-geral extraordinária no dia 19 de março, recordou que em 27 de novembro de 2020 "informou publicamente ter concluído com a CCCC um acordo de investimento".

A Mota-Engil salientou que "uma das condições precedentes do acordo, consoante então divulgado, consiste na confirmação por parte da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários de que o acordo e as operações nele previstas não impõem à CCCC uma obrigação de lançamento de uma oferta pública de aquisição".

No entanto, "os estatutos da Mota-Engil atualmente em vigor conferem a um acionista, ou grupo de acionistas, detentores de pelo menos 30% do capital social, o direito de obstarem à aprovação pela assembleia geral de deliberações sobre várias matérias, bem como o direito de designar 1/3 dos membros do órgão de administração, sendo certo que, quanto a um conjunto alargado de assuntos, a tomada de decisões, ao nível desse órgão, depende da não oposição de pelo menos 1/3 dos administradores", explicou a empresa.

"Havendo o risco de que a situação descrita possa ser encarada como indo além do objetivo de proteger os acionistas minoritários, o que poderia sujeitar o futuro acionista CCCC ao dever de lançar uma OPA quando esta última vier a tornar-se detentora de uma participação igual ou superior a 30% do capital social da Mota-Engil, o Conselho de Administração deliberou propor aos sócios uma alteração dos estatutos da sociedade, no sentido da redução daqueles direitos e afastar tal risco", referiu o grupo.

A Mota-Engil revelou ainda que "a CCCC requereu formalmente à CMVM a confirmação de que o acordo e as operações nele previstas não impõem para a CCCC a obrigação de lançamento de uma OPA, na pressuposição de que os estatutos da Mota-Engil serão reformulados nos termos da proposta do seu Conselho de Administração".

Em 27 de novembro, a Mota-Engil anunciou ter concluído o acordo de parceria estratégica e de investimento com a CCCC para a entrada do novo acionista no capital do grupo, que se traduziu na compra de 55 milhões de ações (cerca de 23%) ao preço de 3,08 euros por ação, num investimento de 169,4 milhões de euros.