CMVM suspende ações da SAD do Benfica

A CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários suspendeu esta terça-feira as ações da SAD do Benfica. O regulador do mercado aguarda mais esclarecimentos dos encarnados, depois de a sociedade anónima desportiva do clube ter sido oficialmente constituída como arguida por fraude fiscal no âmbito da operação ‘saco azul’, segundo nota da Procuradoria-Geral da República.

Além da SAD do Benfica, também são arguidos neste processo o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, assim como a Benfica Estádio, sociedade que gere o Estádio da Luz.

A suspeita de fraude fiscal decorre de uma investigação da Autoridade Tributária (AT), que remonta a 2018, quando foram feitas buscas às instalações ‘encarnadas’, por suspeitas da emissão de faturas de serviços fictícios de uma empresa informática, que o Benfica pagou.

Segundo o jornal A Bola desta terça-feira, Luís Filipe Vieira foi ouvido na segunda-feira, tendo sido constituído arguido, acrescentando que outros dirigentes ‘encarnados’ devem ser ouvidos nos próximos dias, casos do administrador executivo da SAD, Domingos Soares de Oliveira, e do diretor financeiro, Miguel Moreira.

Em causa estarão 1,8 milhões de euros que terão sido pagos pelas sociedades ‘encarnadas’, durante seis meses, para pagar serviços que não foram prestados.

A suspensão da negociação das ações das SAD é uma decisão recorrente da CMVM sempre que há notícias relevantes de Benfica, FC Porto e Sporting sem serem enviados comunicados ao mercado.

(Notícia atualizada às 15h11 com mais informação)