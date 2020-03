CMVM suspende ações do Benfica

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários suspendeu as ações do Benfica aguardando “a divulgação de informação relevante ao mercado”, informou o regulador.

“O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado.”

O regulador de mercados financeiros não detalha os motivos da suspensão da venda de títulos do clube da Luz, mas na origem da decisão poderá estar notícias que dão conta da intenção do Benfica pedir a suspensão da OPA em curso devido à instabilidade dos mercados provocada pelo Covid-19.

Na sexta-feira o Jornal Económico avançou que clube estava a ponderar a retirada da OPA sobre 28,06% das ações da Benfica SAD, lançada a 18 de novembro e há quatro meses a ser avaliada pelo regulador.