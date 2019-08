CMVM suspende negociações de ações da Cofina e Media Capital

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das ações da Cofina e da Media Capital “aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado”.

A decisão do regulador de mercado surge depois de o Expresso ter avançado de que o grupo de Paulo Fernandes teria fechado um memorando para negociações exclusivas com a Prisa para a compra da TVI, a estação do grupo Media Capital. Cofina e Prisa não comentaram esta informação quando contactados pelo Dinheiro Vivo.

Há várias semanas que no mercado circulava a informação de que a Cofina iria avançar com uma oferta pela TVI, rumor que se adensou quando foi oficializada a saída de Rosa Cullell do cargo de CEO da Media Capital, dando lugar a Luís Cabral.

Com esta decisão do regulador as duas empresas terão de informar o mercado sobre se efetivamente estão a decorrer negociações para a venda deste ativo.

A concretizar-se será uma nova tentativa de compra da TVI depois da falhada operação de aquisição da estação pela Altice Portugal. A dona do Meo tinha oferecido 440 milhões de euros pela estação, mas o negócio falhou depois de a operadora não ter avançado com mais remédios junto da Autoridade da Concorrência, que elencou uma série de impactos negativos que esta operação poderia ter em diversos sectores.

