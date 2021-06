CMVM tem um "documento" sobre a sua atuação no caso BES mas não tem "conclusões"

Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM. © PAULO SPRANGER/Global Imagens

A presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, confirmou esta segunda-feira que o supervisor financeiro tem um documento que preparou e que inclui "factos" sobre a sua atuação no período prévio à resolução do Banco Espírito Santo (BES).

Mas a presidente da CMVM frisou que não se trata de "um relatório", com uma avaliação, mas de um documento com informação que não tem conclusões nem julgamentos.

"Existe um documento, que é um repositório de informação sobre factos (...) sobre aquilo que foi feito na CMVM anterior ao período de resolução do BES", disse em audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. A informação foi prestada aos deputados logo no início da sessão.

"O relatório é neutro. Não permite retirar conclusões nenhumas", frisou Gabriela Figueiredo Dias.

Estava agendada para as 15H00 desta segunda-feira a audição de Carlos Tavares, atual presidente do Banco Montepio, que era o presidente da CMVM no período da resolução do BES. Mas a audição foi adiada já que a Comissão aguarda pela entrega de um relatório da CMVM sobre a atuação do supervisor no período da resolução, noticiou o Expresso.

No caso do Banco de Portugal, foi elaborado um relatório interno confidencial, que ficou conhecido como 'Relatório Costa Pinto', sobre a atuação do supervisor na resolução do BES, o qual concluiu terem existido falhas internas.

A presidente da CMVM negou que, tal como refere o relatório 'secreto' do Banco de Portugal, tenha havido uma delegação de competências de supervisão no 'polícia' da bolsa. Gabriela Figueiredo Dias afirmou que essa alegada delegação "não tem qualquer fundamento legal", embora tenha reconhecido que "existiu um protocolo" entre os dois supervisores, mas que "não delegou na CMVM competências.

