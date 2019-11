Co-fundador da Uber vende mais de 500 milhões de dólares em ações

Travis Kalanick, co-fundador e antigo CEO da Uber, vendeu perto de 21% da sua participação na empresa, no valor de 547 milhões de dólares. A operação ocorreu dias depois de as restrições que impediam os investidores iniciais de vender ações após a oferta pública inicial (IPO, na sigla inglesa) de maio serem levantadas, indica o Financial Times.

A fase apelidada de “lock up” durou seis meses.

Travis Kalanick, que foi forçado a sair da Uber em 2017 após uma sequência de escândalos, vendeu cerca de 1,4 mil milhões de dólares em ações, no ano passado, a um consórcio de investidores liderados pelo Softbank. O antigo diretor executivo da plataforma também vendeu uma parte residual das suas ações na IPO de maio.

Ainda assim, Travis Kalanick ainda detém 75,4 milhões de ações da Uber, posição avaliada em mais de dois mil milhões de dólares, sendo um dos maiores acionistas individuais da empresa.

Os investidores da Uber têm passado por dificuldades desde a IPO, revela o diário britânico. As ações perderam mais de um terço do seu valor. A notícia sobre a mais recente venda, esta segunda-feira, trouxeram também a queda de 2% do preço das ações. A Uber abriu a sessão a valer 26,47 euros por ação, abaixo do valor da IPO (45 dólares por ação).

As negociações fizeram parte de um plano da Regra 10b5-1, que normalmente permite que os investidores vendam várias ações dentro de um prazo e intervalo de preço pré-determinados, para evitar alegações de que diretores e outros funcionários da empresa usaram informações não públicas relevantes para ganho pessoal.

Travis Kalanick ainda faz parte do conselho de administração da empresa norte-americana ao lado de seu co-fundador Garrett Camp. Desde que deixou a Uber, investe fortemente em seu novo negócio, a CloudKitchens.

A empresa sediada em Los Angeles, controlada pela City Storage Systems, aluga espaços de cozinha em todo o mundo para restaurantes e startups, principalmente para entrega de refeições através de aplicações móveis como Uber Eats, DoorDash e Deliveroo.