Coca-Cola quer ter embalagens totalmente recicláveis até 2025

Dinheiro Vivo 17 Fevereiro, 2022 • 16:33

A Coca-Cola quer aumentar o uso de embalagens reutilizáveis em todo o mundo. Para tal pretende, até 2025, tornar as suas embalagens totalmente recicláveis e até 2030 utilizar 50% de material reciclado nas suas garrafas e latas.

A empresa quer agora chegar a 2030 e ter pelo menos 25% de todas as bebidas do portfólio vendidas em garrafas de vidro ou plástico retornáveis ou tendo por base o refill, através de autros dispensadores tradicionais ou dos dispensadores Coca-Cola Freestyle. Esta solução já foi implementada em Espanha.

"O mundo tem um problema de desperdício e, enquanto maior empresa de bebidas do mundo, temos a responsabilidade de ajudar a resolvê-lo", refere em comunicado a Coca-Cola.

De acordo com Elaine Bowers Coventry, a diretora comercial e de clientes da Coca-Cola, a companhia continua a colocar os consumidores no centro de tudo o que faz. "Uma forma de fazer isso é oferecendo tipos de embalagens sustentáveis. Acelerar o uso de embalagens reutilizáveis ​​fornece valor agregado para consumidores e clientes, ao mesmo tempo em que apoia nossa meta World Without Waste de coletar uma garrafa ou lata para cada uma que vendermos até 2030," reforça.

Ainda de acordo com a Coca-Cola, atualmente "99% das (suas) embalagens em Portugal são recicláveis ou reutilizáveis" e se houver uma correta gestão, estes materiais podem "ter novas vidas".

As garrafas de vidro retornáveis e PET refill representam mais de 50% das vendas de produtos da Coca-Cola em mais de 20 mercados e mais de 25% das vendas em outros 20 mercados.