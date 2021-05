Coca-Cola vê receitas recuar 20,5% para 420 milhões em Portugal e Espanha

Fábrica em Palmela da Coca-Cola European Partners

A pandemia, e o seu impacto nos cafés restaurantes, continua a afetar os resultados da Coca-Cola Europacific Partners no primeiro trimestre. A engarrafadora de marcas como Coca-Cola ou Fanta, com fábrica em Palmela, apresentou receitas de 420 milhões no mercado ibérico, um recuo de 20,5% face a março do ano passado. Globalmente, a companhia, que acaba de fechar a compra da Coca-Cola Amatil, passando a designar-se Coca-Cola Europacific Partners, fechou o período com receitas pro-forma de 3,090 milhões de euros (-4%).

"As condições de mercado permaneceram semelhantes às do último trimestre de 2020, devido ao prolongamento das restrições impostas em muitos dos nossos mercados e que tiveram um impacto no canal "away-from-home". Conseguimos ganhar quota de mercado tanto no comércio tradicional como no online, graças à nossa capacidade de adaptação, à nossa forte execução e ao nosso esforço contínuo nas nossas marcas "core"", destaca Damian Gammell, CEO da Coca-Cola Europacific Partners, citado em nota de imprensa.

"Embora a pandemia persista e continuamos sem saber quando vai chegar a recuperação, estamos otimistas. De facto, já está a ocorrer uma forte recuperação pós-pandémica em dois dos nossos novos mercados, Austrália & Nova Zelândia, realça o impacto positivo do aumento da mobilidade, que em breve chegará aos nossos outros mercados", destaca o responsável.

"Na Europa, embora as condições continuem a ser complicadas, estamos entusiasmados com as tendências positivas ao longo do trimestre, especialmente na Grã-Bretanha, com o consumo doméstico em alta. A tomada de decisões rápidas, a nossa disciplinada política de investimentos a longo prazo e o nosso empenho em gerar eficiência em toda a nossa atividade farão com que saiamos mais fortes desta situação", refere ainda.

O CEO destaca ainda a conclusão da compra da Coca-Cola Amatil. "A união de dois dos melhores engarrafadores do mundo proporciona-nos fantásticas oportunidades de crescimento e uma relação estratégica ainda mais sólida com a The Coca-Cola Company. Juntos, chegaremos mais longe, criando valor para os acionistas, assim como um futuro melhor e mais sustentável para todos os nossos stakeholders".

Resultados ibéricos

No mercado ibérico - que agrega Portugal, Espanha e Andorra - a companhia fechou os primeiros três meses do ano com 420 milhões de euros de receita, uma quebra de 20,5% face ao período homólogo.

"O volume sofreu um forte impacto devido uma exposição significativa ao canal away-from-home, em particular em Espanha, dada a sua grande exposição ao canal HORECA. O canal de consumo Home também sofreu devido à debilidade do canal cash&carry. Monster & Coca-Cola Zero Sugar tiveram ambos um desempenho destacado", refere a empresa no relatório e contas.

"As receitas por caixa unidade também foram significativamente afetadas pelo mix de canais devido ao encerramento dos pontos de venda do canal HORECA para além do mix de embalagens negativo (por exemplo, o vidro baixou 55%)", adianta a companhia.