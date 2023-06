Cofidis procura 14 estudantes do ensino superior para estágio de verão remunerado

© Artur Machado/Global Imagens

A Cofidis está à procura de 14 estudantes do ensino superior que pretendam ter um contato inicial com o mundo empresarial. O "Summer Next Generation" é o programa de estágios de verão da empresa de crédito e tem uma duração de seis semanas, que se inicia a 17 julho.

A Cofidis adianta, em comunicado, que o estágio é remunerado e que se destina a jovens estudantes do ensino superior de diversas áreas de especialização. A empresa especifica que procura alunos de ciências, tecnologia, engenharia, gestão, economia, finanças, marketing ou disciplinas relacionadas, desde que tenham gosto e apetência pelas áreas das tecnologias e do digital.

Os estágios serão realizados em formato presencial e os candidatos serão integrados numa das direções da empresa, tais como direção de Valor e Inovação, Comercial, Operações ou de Sistemas de Informação.

No final do programa - onde os jovens trabalharão com profissionais especializados e terão contato direto com os projetos do negócio da Cofidis - os estagiários vão realizar projeto específico, com apresentação e entrega no final do estágio.

Como explica a diretora de Experiência Colaborador da Cofidis em Portugal, "o programa "Summer Next Generation Cofidis" surgiu com o propósito de reforçar a ligação emocional dos colaboradores e suas famílias à Cofidis. Para nós, sempre foi muito importante dar a conhecer aos mais jovens a realidade da nossa empresa e os percursos possíveis dentro da nossa área de negócio, pois sabemos que é nas mãos deles que está o nosso futuro", garanta Patrícia Baptista.

E acrescenta ainda que "apostar no talento da próxima geração foi, precisamente, o que fez evoluir este programa. Este ano, pela primeira vez, o mesmo será alargado ao exterior e permitirá assim que mais jovens possam beneficiar de uma experiência imersiva no universo da Cofidis e potenciar o seu desenvolvimento profissional".

As candidaturas para o "Summer Next Generation" podem ser submetidas online até ao próximo dia 28.