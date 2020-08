Cofina avança para OPA a 100% da Media Capital

É uma nova tentativa de compra da Cofina à Media Capital. O grupo dono do Correio da Manhã acaba de anunciar uma OPA sobre a totalidade do grupo dono da TVI. Oferece pouco mais de 35 milhões de euros. Esta nova operação tem um valor empresarial de 130 milhões. Na anterior oferta o grupo de Paulo Fernandes avaliava a empresa em 205 milhões.

“A aquisição da Media Capital pela Cofina integra-se na estratégia de consolidação dos media no plano global, mantendo-se no essencial a atividade destas sociedades e das sociedades que com estes estejam em relação de domínio ou grupo, permitindo potenciar o investimento na expansão digital, o lançamento de serviços inovadores e a promoção e desenvolvimento de conteúdos produzidos em Portugal, mantendo-se a Media Capital como um ativo com identidade portuguesa”, comunicou a Cofina em nota de imprensa enviada às redações.

É uma nova tentativa de compra da Media Capital pelo grupo liderado por Paulo Fernandes depois de a anterior oferta ter caído por terra, após a Cofina ter falhado, por cerca de 3 milhões de euros, o aumento de capital de 85 milhões do grupo.

O aumento de capital era uma das condições da OPA sobre os cerca de 5% que não estavam nas mãos da Prisa. Agora, depois de ver indeferido pela CMVM a retirada da oferta, a Cofina avança com uma OPA sobre 100% do capital do grupo dono da TVI e da Plural. Oferece 0,415 euros/por ação, “o que corresponde a um valor total máximo da Oferta de 35.072.969,70 (trinta e cinco milhões, setenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove euros e setenta cêntimos)”.

Um valor substancialmente abaixo dos mais de 200 milhões que a Cofina esteve disposta a pagar pela Media Capital e que surge depois de Mário Ferreira ter comprado por pouco mais de 10 milhões cerca de 30% do grupo dono da TVI.

A Cofina justifica o valor. “O valor de referência proposto na OPA de 0,415 euros por ação, correspondendo a um valor total de 35.072.969,70 euros, considera um entreprise value de cerca de 130 milhões de euros e foi considerado, em informação ao mercado, no passado dia 14 de maio, pela Promotora de Informaciones S.A., maior acionista da empresa, “uma avaliação acima das estimativas do mercado efetuadas pelos analistas…tendo implícitos múltiplos superiores aos das empresas FTA””, destaca o grupo em comunicado enviado às redações.

A OPA agora anunciada tem várias condições. Primeiro, que o auditor independente, designado pelo regulador de mercados para calcular a contrapartida da oferta, “não fixe um valor unitário de contrapartida que exceda o montante de 0,415 euros por ação”; segundo que não seja “alienada, diluída, onerada, ou de outro modo prometida alienar, diluir ou onerar, direta ou indiretamente, qualquer participação social na, ou ativo significativo” do grupo, nem ocorra “qualquer fusão, cisão ou dissolução” no grupo e nas empresas do grupo (TVI, Plural, Media Capital Rádios); e, por fim, que a “oferente se torne titular de ações representativas de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social e direitos de voto da Sociedade Visada”.

No anúncio, a Cofina destaca ainda o facto de já beneficiar “das autorizações regulatórias já previamente obtidas da Autoridade da Concorrência e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), em 30 de dezembro de 2019 e 21 de fevereiro de 2020, respetivamente.”

