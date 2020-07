Cofina continua “interessada” na compra da dona da TVI. Mas mais barato

Ter desistido da compra da Media Capital por um entreprise value de 205 milhões não quer dizer que a Cofina tenha abandonado o interesse na aquisição do grupo dono da TVI. O interesse mantém-se mas o grupo dono do Correio da Manhã quer rever o preço. A Media Capital não comenta.

“A Cofina continua a estar interessada na aquisição da Media Capital, e nos contactos que manteve sempre deixou claro que os valores da aquisição deveriam ser ajustados à realidade da empresa e ao contexto que atravessamos”, afirmou fonte oficial do grupo de Paulo Fernandes, ao Dinheiro Vivo, confirmando a notícia avançada pelo Expresso.

A confirmação oficial chega meses depois da entrada direta de Mário Ferreira no capital da Media Capital. O empresário do Norte fechou a compra de 30% da Media Capital por 10 milhões de euros, uma operação com um enterprise value de 130 milhões, valor abaixo do da época da tentativa de compra da Cofina.

O negócio entre o grupo dono do Correio da Manhã e a espanhola Prisa acabou por falhar na reta final, após obtidas todas as autorizações regulatórias, depois de a Cofina ter falhado por cerca de 3 milhões o aumento de capital de 85 milhões, uma das condições para a OPA sobre os 5% de capital que não estava nas mãos da Prisa.

A Prisa avançou para os tribunais e a relações entre os dois grupos tornou-se tensa. A Cofina pediu, entretanto, o fim da OPA à CMVM, que não diferiu o pedido, não convencida sobre as condições do fim da oferta.

ERC atenta a mudanças na TVI

O interesse da Cofina na compra Media Capital, mas com valores distintos, já era algo antecipado em março por alguns analistas ouvidos pelo Dinheiro Vivo, mas a confirmação surge na mesma semana em que em Queluz de Baixo se assistia na quinta-feira ao anúncio de um novo CEO na Media Capital, Manuel Alves Monteiro – desde abril administrador não executivo e considerado próximo de Mário Ferreira, por é vogal da Mystic River, empresa controlada pelo empresário – e a subida de Nuno Santos, até aqui diretor de programas da TVI, à direção-geral da estação. Seis dias depois de Sérgio Figueiredo ter saído da direção de informação.

Mudanças que o Correio da Manhã apontou responsabilidades à Purvis de Mário Ferreira, tendo questionado a ERC sobre o tema. Situação que motivou um desmentido da Media Capital e um pedido de direito de resposta ao jornal.

Mas a ERC admite estar a analisar o caso. E esta sexta-feira emitiu um comunicado. “Tendo tomado conhecimento de mudanças relevantes na estrutura da TVI”, o regulador “está a avaliar o âmbito das mesmas e eventual configuração de nova posição”.

“Em análise está a eventual alteração não autorizada de domínio, que envolve responsabilidade contraordenacional e pode dar origem à suspensão de licença ou responsabilidade criminal, tendo em conta o artigo 72.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido”, avisa a ERC.