Cofina estima sinergias de 46 milhões com compra da TVI

A Cofina estima obter sinergias de 46 milhões com a compra da TVI, operação que o grupo dono do Correio da Manhã espera ver concluído no primeiro trimestre de 2020, de acordo com uma apresentação que o grupo de Paulo Fernandes está a fazer chegar aos investidores a que o Dinheiro Vivo teve acesso. O grupo já anunciou que parte a operação será financiada por um aumento de capital até 85 milhões de euros, admitindo entrada de novos acionistas.

O grupo notificou na quarta-feira a operação de compra à Autoridade da Concorrência.

A operação, que avalia a Media Capital em 225 milhões, passa pelo pagamento de 180,2 milhões por 100% do capital da dona da TVI, incluindo dívida de 74,8 milhões.

Tendo por os resultados financeiros do primeiro semestre de 2019, a concentração da Cofina e da Media Capital geram 269 milhões de euros de vendas e um EBITDA de 51 milhões de euros antes das sinergias. “A consolidação deverá permitir um aumento de rentabilidade, inovação, investimento e internacionalização das empresas combinadas. O negócio poderá gerar sinergias relevantes com um valor líquido estimado de 46 milhões de euros”, estima a Cofina.

Na informação que está a ser partilhada com os investidores a Cofina explica os termos como irá financiar a operação. O grupo espera obter um empréstimo de 220 milhões e obter 85 milhões através de um aumento de capital.

Deste montante, 50 milhões serão usados para pagar os custos de transação e refinanciar a atual dívida líquida da Cofina. Excluindo o capital em free float, metade do aumento de capital será assegurado pelos atuais acionistas, sendo que os mesmos irão manter mais de 50% do capital depois do aumento de capital.

O empresário Mário Ferreira, da DouroAzul, e o banco galego Abanca (que é acionista da Media Capital) são apontados na imprensa como potenciais futuros acionistas.

O empréstimo já está assegurado, diz a Cofina. Santander e Crédit Suisse deverão ser os bancos financiadores.