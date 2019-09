Cofina dispara 8% em Bolsa após lançar OPA sobre Media Capital

A Cofina voltou a negociar na Bolsa de Lisboa em terreno positivo. A dona do Correio da Manhã está a disparar 8,38%, para os 53 cêntimos por ação, no início da primeira sessão em bolsa após ter lançado com uma OPA – Oferta Pública de Aquisição sobre a Media Capital, a dona da TVI.

Até ao momento, segundo dados da gestora da bolsa portuguesa, a Euronext Lisboa, já foram negociadas 14 mil ações. Este volume de negociação, ainda assim, é inferior ao registado nos 18 principais títulos da bolsa nacional, que pertencem ao PSI-20.

No sábado, a Cofina anunciou uma OPA sobre a Vertix, a titular de 94,69% das ações da Media Capital, avaliado, ao todo, em 255 milhões de euros. A dona do Correio da Manhã propõe pagar 2,3336 euros por cada ação da dona da TVI, que não é controlada pela Prisa, e ainda 2,1322 euros pelas mais de 80 milhões de ações que, estas sim, pertencem ao grupo espanhol. A oferta da Cofina chega a um valor de 180 milhões de euros, com a Cofina a assumir ainda a dívida da dona da TVI, na ordem dos 75 milhões.

Além da oferta pelo capital, a empresa propõe-se assumir a dívida da Media Capital. Se o negócio for autorizado, a Cofina disse ainda que o financiamento “está assegurado através de crédito bancário já aprovado e da realização de um aumento de capital.

Para a Prisa, este negócio deverá levar a uma perda de 76,4 milhões de euros.