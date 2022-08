Cofundador da BitSight muda-se para Lisboa para potenciar crescimento

Stephen Boyer especializou-se em engenharia de software no MIT. © DR

Conhecida como a empresa que define os standards no que respeita a ratings de segurança, a BitSight anuncia hoje uma aposta de peso em Portugal, com a mudança para Lisboa do cofundador e atual CTO. "Estamos a transformar a forma como as organizações medem e gerem o ciberrisco, para que se possam envolver com mais confiança na economia digital. O Stephen será fundamental no reforço e liderança das equipas da EMEA (mercados da Europa, Ásia e Médio Oriente), para que possam disponibilizar novas capacidades de análise e quantificação de risco aos clientes", explica o CEO, Stephen Harvey.

Em plena revolução digital e com os riscos ciber a constituir uma das maiores preocupações das empresas, a startup que nasceu em Boston em 2011, pela mão de Stephen Boyer e Nagarjuna Venna, e se fez unicórnio (avaliada em mais de mil milhões de dólares), garantiu, no ano passado, um investimento de 250 milhões de dólares da Moody"s. Reavaliar e quantificar o ciberrisco de uma forma inovadora é o objetivo desta parceria milionária.

Hoje avaliada em 2,4 mil milhões, a companhia americana está entre as 100 melhores para trabalhar em Boston em 2021 e 2022, estando no topo do ranking das tecnológicas que mais contrataram em 2021.

É este valor e experiência que Stephen traz agora consigo para Portugal. A partir de Lisboa, sede da BitSight para a região EMEA, a tecnológica quer potenciar a sua expansão e investimento neste mercado, onde conta já com mais de 600 clientes e uma receita recorrente anual a crescer 40% (2021).

Do escritório português Boyer continuará a desempenhar as funções de chief technology officer, além de se ligar à equipa de go-to-market para construir "uma estratégia para a região EMEA que satisfaça a crescente procura global de security ratings e soluções de data analytics da BitSight", concretiza a companhia.

Além de cofundador da BitSight, onde é CTO e administrador, entre outras funções, o executivo criou a Saperix (também com Venna), vendida à FireMon em 2011. Ainda antes, no Laboratório Lincoln do MIT, foi membro do Cyber Systems and Technology Group, onde liderou programas de I&D que resolviam problemas de cibersegurança de escala nacional. Com 12 patentes publicadas no United States Patent and Trademark Office, Boyer é orador frequente em eventos de segurança, risco e seguros e presidente do Comité de Supervisão da Federal Credit Union do MIT.

"O Stephen é um pioneiro na cibersegurança e estamos entusiasmados porque vai trazer o seu conhecimento técnico e de mercado numa altura em que expandimos os negócios globais na EMEA", remata o CEO.