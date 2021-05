Cogumelos de borras de café? Delta e Nãm querem produzir 3 toneladas

NAM Urban Farm

Dos cafés e restaurantes com Delta chegam as borras de café que vão servir de "terreno" para produzir cogumelos que poderão depois ser vendidos à restauração. É a este círculo de sustentabiidade que empresa do grupo Nabeiro e a start up Nãm Urban Farms querem dar força e com isso aumentar de uma para quatro toneladas a produção de cogumelos, o significa a transformação de o equivalente a três para 12 toneladas de café para um novo fim. Start up quer aumentar o número de hortas urbanas pelo país.

"A Nãm é um projecto vencedor e que está a criar valor à comunidade, conciliando a economia com a ecologia, que é o maior desafio do nosso tempo. É a prova de que é possível reduzir o impacto ambiental e maximizar o impacto social positivo, assente numa produção eco-eficiente e no desenvolvimento de projectos sustentáveis", diz Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro, citado em nota de imprensa.

Os cogumelos Nãm já são comercializados em 100 restaurantes em Lisboa, podendo ainda ser adquiridos pelos consumidores diretamente à start up.

"A boa receptividade da Nãm revela que os cidadãos estão cada vez mais conscientes de que é imperativo construir um futuro mais sustentável e a nossa intenção é crescer no território nacional, através da implementação de quintas urbanas locais", diz Natan Jacquemin, da Nãm Urban Farms.

De portas abertas em Marvila, Lisboa, há cerca de seis meses, a Nãm Urban Farm é um dos projectos que integram a estratégia de sustentabilidade e boas práticas ambientais da Delta Cafés. "Neste espaço, aberto a qualquer visitante, é dada uma nova vida à borra do café para a produção sustentável e consciente de cogumelos que, posteriormente são vendidos à restauração, completando um círculo perfeito", refere a Delta em comunicado.